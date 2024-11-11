Команда юных инспекторов дорожного движения из гимназии №47, являющейся одной из самых престижных в Кургане, одержала победу на Всероссийском слете. Представители Курганской области заняли призовые места в ряде конкурсов. Об этом сообщили в администрации города Кургана.
«В соревнованиях приняли участие 25 команд со всей России, и именно представители Курганской области смогли выделиться и занять призовые места в нескольких конкурсах», — сообщает telegram-канал администрации города. Конкурс, посвященный ПДД, проходил в детском центре «Орленок» с 8 по 28 октября.
Участники команды «Зауральский форсаж» продемонстрировали высокий уровень подготовки в различных дисциплинах. Елизавета Мартынова завоевала 3-е место в медицинских соревнованиях и 2-е место в спортивных испытаниях. Ксения Киселева была награждена дипломом за первое место в конкурсе капитанов, а братья Кирилл и Семен Кулинич завоевали вторые места на состязаниях по основам дорожной безопасности.
На протяжении всего слета участники из гимназии №47 активно учились, участвовали в тематических занятиях и проектной деятельности. Это позволило им не только укрепить свои знания и навыки, но и успешно представить свою область на федеральном уровне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!