11 ноября 2024

Школьники из элитной гимназии Кургана победили на всероссийском конкурсе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники курганской гимназии вернулись со всероссийского конкурса
Школьники курганской гимназии вернулись со всероссийского конкурса Фото:

Команда юных инспекторов дорожного движения из гимназии №47, являющейся одной из самых престижных в Кургане, одержала победу на Всероссийском слете. Представители Курганской области заняли призовые места в ряде конкурсов. Об этом сообщили в администрации города Кургана.

«В соревнованиях приняли участие 25 команд со всей России, и именно представители Курганской области смогли выделиться и занять призовые места в нескольких конкурсах», — сообщает telegram-канал администрации города. Конкурс, посвященный ПДД, проходил в детском центре «Орленок» с 8 по 28 октября. 

Участники команды «Зауральский форсаж» продемонстрировали высокий уровень подготовки в различных дисциплинах. Елизавета Мартынова завоевала 3-е место в медицинских соревнованиях и 2-е место в спортивных испытаниях. Ксения Киселева была награждена дипломом за первое место в конкурсе капитанов, а братья Кирилл и Семен Кулинич завоевали вторые места на состязаниях по основам дорожной безопасности.

На протяжении всего слета участники из гимназии №47 активно учились, участвовали в тематических занятиях и проектной деятельности. Это позволило им не только укрепить свои знания и навыки, но и успешно представить свою область на федеральном уровне.

Курганские школьники вернулись со слета ЮИД
Курганские школьники вернулись со слета ЮИД
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Команда юных инспекторов дорожного движения из гимназии №47, являющейся одной из самых престижных в Кургане, одержала победу на Всероссийском слете. Представители Курганской области заняли призовые места в ряде конкурсов. Об этом сообщили в администрации города Кургана. «В соревнованиях приняли участие 25 команд со всей России, и именно представители Курганской области смогли выделиться и занять призовые места в нескольких конкурсах», — сообщает telegram-канал администрации города. Конкурс, посвященный ПДД, проходил в детском центре «Орленок» с 8 по 28 октября.  Участники команды «Зауральский форсаж» продемонстрировали высокий уровень подготовки в различных дисциплинах. Елизавета Мартынова завоевала 3-е место в медицинских соревнованиях и 2-е место в спортивных испытаниях. Ксения Киселева была награждена дипломом за первое место в конкурсе капитанов, а братья Кирилл и Семен Кулинич завоевали вторые места на состязаниях по основам дорожной безопасности. На протяжении всего слета участники из гимназии №47 активно учились, участвовали в тематических занятиях и проектной деятельности. Это позволило им не только укрепить свои знания и навыки, но и успешно представить свою область на федеральном уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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