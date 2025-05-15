Массовые увольнения, жена в подчинении: сотрудники жалуются на нового представителя Паслера в Москве

Новый глава свердловского постпредства губернатора в Москве уволил 27 человек

15 мая 2025 в 15:22 Размер текста - 17 +

Андрей Цыкун представлял Паслера в Москве, когда тот был еще губернатором Оренбуржья Фото: представительство Оренбургской области, vk.com Соратник врио свердловского губернатора Дениса Паслера — Андрей Цыкун, назначенный им на должность своего постоянного представителя в Москве, за полтора месяца работы понудил написать заявление на увольнение 27 человек. А еще у него в подчинении работает супруга, в чем другие сотрудники видят конфликт интересов. Они написали большую жалобу на кадровую политику нового руководителя, ее копия есть в распоряжении URA.RU. «С 3 апреля по настоящее время Цыкун А. В. незаконно и необоснованно понудил более 27 сотрудников, которые трудились в учреждении свыше 12 лет, написать заявление об увольнении… Добровольных волеизъявлений не было. Также при увольнении необоснованно лишил работников части премий, а в соответствии с Положением об оплате труда <…> всем работникам представительства регламентирована ежемесячная выплата в размере 100% от должностного оклада», — говорится в жалобе. Новость по теме Паслер официально назначил своего нового представителя в Москве: что о нем известно Ее направили в управление президента РФ по работе с обращениями граждан, трудовую инспекцию, Генпрокуратуру РФ, департамент противодействия коррупции Свердловской области, а также на имя Паслера и его нового управделами Сергея Брюханова. Также, утверждают авторы обращения, за апрель Цыкун выставил им нулевые показатели, из-за которых они остались без премий. Зато 100-процентное денежное вознаграждение получила его супруга, юрисконсультант Светлана Иванова, «работающая по особому графику» — два дня в неделю по два часа. При этом в табеле учета рабочего времени у нее восьмичасовой рабочий день. Коллеги Ивановой считают, что ее трудоустройство — это явный конфликт интересов. «Предвзятое отношение нынешнего руководства распространяется также на время прихода и ухода, на отсутствие на рабочем месте более одного часа подряд. То есть если работнику необходимо отлучиться на час или более ему в обязательном порядке нужно брать отгул за свой счет. На работников, пришедших в представительство при Цыкуне, эти санкции не распространяются», — также говорится в жалобе. Смущает авторов письма и тот факт, что за Цыкуном закреплены три машины, еще две на постоянной основе используют его заместители. Их основная просьба к надзорным и профильным ведомствам — провести проверку. Копии документов и подтверждающих материалов к обращению приложены. URA.RU обратилось за комментарием к Андрею Цыкуну, он попросил направить письменный запрос. «Вопросы, которые вы поднимаете, требуют официального подхода», — пояснил он. Запросы направлены и в свердловское постпредство в Москве, и в департамент информполитики Свердловской области. Цыкун был назначен на должность постпреда свердловского губернатора в Москве 3 апреля, спустя несколько дней после того, как Денис Паслер стал врио главы региона. Когда Паслер был губернатором Оренбуржья (с 2019 года), Цыкун возглавлял оренбургское представительство в Москве. С 2017 по 2019 годы они вместе работали в ПАО «Т Плюс» — Паслер был гендиректором, а Цыкун его заместителем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соратник врио свердловского губернатора Дениса Паслера — Андрей Цыкун, назначенный им на должность своего постоянного представителя в Москве, за полтора месяца работы понудил написать заявление на увольнение 27 человек. А еще у него в подчинении работает супруга, в чем другие сотрудники видят конфликт интересов. Они написали большую жалобу на кадровую политику нового руководителя, ее копия есть в распоряжении URA.RU. «С 3 апреля по настоящее время Цыкун А. В. незаконно и необоснованно понудил более 27 сотрудников, которые трудились в учреждении свыше 12 лет, написать заявление об увольнении… Добровольных волеизъявлений не было. Также при увольнении необоснованно лишил работников части премий, а в соответствии с Положением об оплате труда <…> всем работникам представительства регламентирована ежемесячная выплата в размере 100% от должностного оклада», — говорится в жалобе. Ее направили в управление президента РФ по работе с обращениями граждан, трудовую инспекцию, Генпрокуратуру РФ, департамент противодействия коррупции Свердловской области, а также на имя Паслера и его нового управделами Сергея Брюханова. Также, утверждают авторы обращения, за апрель Цыкун выставил им нулевые показатели, из-за которых они остались без премий. Зато 100-процентное денежное вознаграждение получила его супруга, юрисконсультант Светлана Иванова, «работающая по особому графику» — два дня в неделю по два часа. При этом в табеле учета рабочего времени у нее восьмичасовой рабочий день. Коллеги Ивановой считают, что ее трудоустройство — это явный конфликт интересов. «Предвзятое отношение нынешнего руководства распространяется также на время прихода и ухода, на отсутствие на рабочем месте более одного часа подряд. То есть если работнику необходимо отлучиться на час или более ему в обязательном порядке нужно брать отгул за свой счет. На работников, пришедших в представительство при Цыкуне, эти санкции не распространяются», — также говорится в жалобе. URA.RU обратилось за комментарием к Андрею Цыкуну, он попросил направить письменный запрос. «Вопросы, которые вы поднимаете, требуют официального подхода», — пояснил он. Запросы направлены и в свердловское постпредство в Москве, и в департамент информполитики Свердловской области. Цыкун был назначен на должность постпреда свердловского губернатора в Москве 3 апреля, спустя несколько дней после того, как Денис Паслер стал врио главы региона. Когда Паслер был губернатором Оренбуржья (с 2019 года), Цыкун возглавлял оренбургское представительство в Москве. С 2017 по 2019 годы они вместе работали в ПАО «Т Плюс» — Паслер был гендиректором, а Цыкун его заместителем.