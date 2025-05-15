В Союзе торговых центров раскрыли, может ли в Россию вернуться IKEA

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что шведская компания IKEA не рассматривает возможность возвращения на российский рынок в обозримом будущем. Об этом он сообщил в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi.
«IKEA не планирует возвращения в обозримом будущем — у них сейчас в приоритете другие проекты, например в Азии», — рассказал Люлин ТАСС. Недавно стало известно, что в России был зарегистрирован новый товарный знак IKEA. По словам экспертов, это связано исключительно с защитой интеллектуальной собственности и не свидетельствует о планах по возобновлению работы в стране.
Люлин отметил, что на российском рынке уже появились альтернативные предложения, которые в перспективе могут заменить IKEA. Однако, по его словам, пока эти компании уступают шведскому бренду по масштабам, формату магазинов и степени интеграции с производством.
Напомним, что IKEA приостановила работу в России и Белоруссии в марте 2022 года на фоне изменений в геополитической обстановке. Позже компания Ingka Centers, ранее развивавшая сеть торговых центров «Мега» в России, полностью вышла из страны, продав свои активы Газпромбанку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.