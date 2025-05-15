В Союзе торговых центров раскрыли, может ли в Россию вернуться IKEA

Союз торговых центров исключил возвращение IKEA в обозримом будущем
© Служба новостей «URA.RU»
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Регистрация нового товарного знака IKEA связана исключительно с защитой интеллектуальной собственности
Регистрация нового товарного знака IKEA связана исключительно с защитой интеллектуальной собственности Фото:

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что шведская компания IKEA не рассматривает возможность возвращения на российский рынок в обозримом будущем. Об этом он сообщил в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi.

«IKEA не планирует возвращения в обозримом будущем — у них сейчас в приоритете другие проекты, например в Азии», — рассказал Люлин ТАСС. Недавно стало известно, что в России был зарегистрирован новый товарный знак IKEA. По словам экспертов, это связано исключительно с защитой интеллектуальной собственности и не свидетельствует о планах по возобновлению работы в стране.

Люлин отметил, что на российском рынке уже появились альтернативные предложения, которые в перспективе могут заменить IKEA. Однако, по его словам, пока эти компании уступают шведскому бренду по масштабам, формату магазинов и степени интеграции с производством.

Напомним, что IKEA приостановила работу в России и Белоруссии в марте 2022 года на фоне изменений в геополитической обстановке. Позже компания Ingka Centers, ранее развивавшая сеть торговых центров «Мега» в России, полностью вышла из страны, продав свои активы Газпромбанку.

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Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что шведская компания IKEA не рассматривает возможность возвращения на российский рынок в обозримом будущем. Об этом он сообщил в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi. «IKEA не планирует возвращения в обозримом будущем — у них сейчас в приоритете другие проекты, например в Азии», — рассказал Люлин ТАСС. Недавно стало известно, что в России был зарегистрирован новый товарный знак IKEA. По словам экспертов, это связано исключительно с защитой интеллектуальной собственности и не свидетельствует о планах по возобновлению работы в стране. Люлин отметил, что на российском рынке уже появились альтернативные предложения, которые в перспективе могут заменить IKEA. Однако, по его словам, пока эти компании уступают шведскому бренду по масштабам, формату магазинов и степени интеграции с производством. Напомним, что IKEA приостановила работу в России и Белоруссии в марте 2022 года на фоне изменений в геополитической обстановке. Позже компания Ingka Centers, ранее развивавшая сеть торговых центров «Мега» в России, полностью вышла из страны, продав свои активы Газпромбанку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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