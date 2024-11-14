В Бразилии террорист-смертник устроил взрыв у здания Верховного суда и палаты депутатов

Globo: в Бразилии смертник организовал два взрыва, в результате погибнув сам
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В Бразилии смертник организовал два взрыва, в ходе второго он погиб сам Фото:

В столице Бразилии у зданий Верховного суда и Палаты депутатов мужчина организовал несколько подрывов. Сначала он организовал взрыв автомобиля на парковке возле Палаты, а затем активировал еще одно взрывное устройство уже на себе — у входа в суд. В результате последних действий он также скончался на месте. Об этом сообщает Globo (G1).

«Перед взрывом у Верховного суда мужчина пытался напасть на здание [суда]. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, лег на пол и взорвал второе устройство на затылке», — говорится в материале на сайте G1 со ссылкой на вице-губернатора Федерального округа Селину Леан. Помимо самого смертника, никто не пострадал.

По предварительным данным, погибшего зовут Франсиско Вандерли Луис. Известно, что в 2020 году он баллотировался от Либеральной партии на выборах, но безуспешно.

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В столице Бразилии у зданий Верховного суда и Палаты депутатов мужчина организовал несколько подрывов. Сначала он организовал взрыв автомобиля на парковке возле Палаты, а затем активировал еще одно взрывное устройство уже на себе — у входа в суд. В результате последних действий он также скончался на месте. Об этом сообщает Globo (G1). «Перед взрывом у Верховного суда мужчина пытался напасть на здание [суда]. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, лег на пол и взорвал второе устройство на затылке», — говорится в материале на сайте G1 со ссылкой на вице-губернатора Федерального округа Селину Леан. Помимо самого смертника, никто не пострадал. По предварительным данным, погибшего зовут Франсиско Вандерли Луис. Известно, что в 2020 году он баллотировался от Либеральной партии на выборах, но безуспешно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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