В Бразилии террорист-смертник устроил взрыв у здания Верховного суда и палаты депутатов

Globo: в Бразилии смертник организовал два взрыва, в результате погибнув сам

14 ноября 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

В Бразилии смертник организовал два взрыва, в ходе второго он погиб сам Фото: 4th Brigade Combat Team / 1st Lt. Chad Cooper В столице Бразилии у зданий Верховного суда и Палаты депутатов мужчина организовал несколько подрывов. Сначала он организовал взрыв автомобиля на парковке возле Палаты, а затем активировал еще одно взрывное устройство уже на себе — у входа в суд. В результате последних действий он также скончался на месте. Об этом сообщает Globo (G1). «Перед взрывом у Верховного суда мужчина пытался напасть на здание [суда]. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, лег на пол и взорвал второе устройство на затылке», — говорится в материале на сайте G1 со ссылкой на вице-губернатора Федерального округа Селину Леан. Помимо самого смертника, никто не пострадал. По предварительным данным, погибшего зовут Франсиско Вандерли Луис. Известно, что в 2020 году он баллотировался от Либеральной партии на выборах, но безуспешно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице Бразилии у зданий Верховного суда и Палаты депутатов мужчина организовал несколько подрывов. Сначала он организовал взрыв автомобиля на парковке возле Палаты, а затем активировал еще одно взрывное устройство уже на себе — у входа в суд. В результате последних действий он также скончался на месте. Об этом сообщает Globo (G1). «Перед взрывом у Верховного суда мужчина пытался напасть на здание [суда]. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, лег на пол и взорвал второе устройство на затылке», — говорится в материале на сайте G1 со ссылкой на вице-губернатора Федерального округа Селину Леан. Помимо самого смертника, никто не пострадал. По предварительным данным, погибшего зовут Франсиско Вандерли Луис. Известно, что в 2020 году он баллотировался от Либеральной партии на выборах, но безуспешно.