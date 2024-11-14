В Бразилии террорист-смертник устроил взрыв у здания Верховного суда и палаты депутатов

В столице Бразилии у зданий Верховного суда и Палаты депутатов мужчина организовал несколько подрывов. Сначала он организовал взрыв автомобиля на парковке возле Палаты, а затем активировал еще одно взрывное устройство уже на себе — у входа в суд. В результате последних действий он также скончался на месте. Об этом сообщает Globo (G1).
«Перед взрывом у Верховного суда мужчина пытался напасть на здание [суда]. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, лег на пол и взорвал второе устройство на затылке», — говорится в материале на сайте G1 со ссылкой на вице-губернатора Федерального округа Селину Леан. Помимо самого смертника, никто не пострадал.
По предварительным данным, погибшего зовут Франсиско Вандерли Луис. Известно, что в 2020 году он баллотировался от Либеральной партии на выборах, но безуспешно.
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