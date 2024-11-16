ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Ленинское и Макаровку в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы ВС РФ освободили Макаровку
Бойцы ВС РФ освободили Макаровку Фото:

ВС РФ освободили Ленинское и Макаровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ находятся в восьми километрах от Красноармейска в ДНР. А также контролируют поставки ВСУ в город. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ освободили Ленинское и Макаровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.  Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ находятся в восьми километрах от Красноармейска в ДНР. А также контролируют поставки ВСУ в город. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...