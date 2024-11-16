ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Бойцы ВС РФ освободили Макаровку
ВС РФ освободили Ленинское и Макаровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ находятся в восьми километрах от Красноармейска в ДНР. А также контролируют поставки ВСУ в город.
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