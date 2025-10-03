03 октября 2025

Олимпийский чемпион из США Снайдер: Россия — очень красивая страна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олимпийский чемпион поразился гостеприимству россиян
Олимпийский чемпион поразился гостеприимству россиян Фото:

Россия — очень гостеприимная страна. В ней живут добрые люди, которые любят спорт. Об этом заявил олимпийский чемпион по вольной борьбе из США Кайл Снайдер. Своими впечатлениями атлет поделился после поездок по РФ и общения с жителями.

«Я очень благодарен судьбе за то, что мне довелось столько раз побывать в России. Я побывал в Дагестане, Москве, Осетии и Красноярске. Страна очень красивая. Люди здесь очень добрые и гостеприимные. Они любят борьбу», — отметил борец в интервью сайту Odds.ru.

Как сообщало URA.RU ранее, канадский новобранец ХК «Трактор» Крис Дригер поразился атмосферой фестиваля Traktor Winline Fest. Он поделился, что с первых игр и тренировок проникся атмосферой Челябинска как хоккейного города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия — очень гостеприимная страна. В ней живут добрые люди, которые любят спорт. Об этом заявил олимпийский чемпион по вольной борьбе из США Кайл Снайдер. Своими впечатлениями атлет поделился после поездок по РФ и общения с жителями. «Я очень благодарен судьбе за то, что мне довелось столько раз побывать в России. Я побывал в Дагестане, Москве, Осетии и Красноярске. Страна очень красивая. Люди здесь очень добрые и гостеприимные. Они любят борьбу», — отметил борец в интервью сайту Odds.ru. Как сообщало URA.RU ранее, канадский новобранец ХК «Трактор» Крис Дригер поразился атмосферой фестиваля Traktor Winline Fest. Он поделился, что с первых игр и тренировок проникся атмосферой Челябинска как хоккейного города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...