Депутат предложил ввести единую надбавку для учителей

В России необходимо ввести единую федеральную надбавку за классное руководство. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Владимир Кошелев. По словам парламентария, сейчас размер выплат за работу классного руководителя в разных регионах страны существенно различается, что приводит к неравенству среди педагогов.
«Следует ввести единую федеральную надбавку за классное руководство, которая не зависела бы от регионального бюджета. Сейчас эта надбавка состоит из двух частей: одна — федеральная, ее платит государство, другая — региональная, ее добавляет бюджет региона. Учителя, которые выполняют абсолютно одинаково сложную работу, в разных концах страны получают за это разные деньги. Это неправильно. Предлагаю сделать одну, единую федеральную надбавку для всех классных руководителей России», — заявил депутат РИА Новости. Он добавил, что нужно рассчитывать ее по столичному уровню.
Ранее президент России Владимир Путин вручил медали российским педагогам в церемонии награждения учителей участников СВО в концертном зале «Сириус». Всего российский лидер наградил девятерых педагогов.
