03 октября 2025

Депутат предложил ввести единую надбавку для учителей

Депутат Кошелев предложил ввести федеральную надбавку за классное руководство
Учителям хотят добавить выплат за классное руководство
Учителям хотят добавить выплат за классное руководство

В России необходимо ввести единую федеральную надбавку за классное руководство. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Владимир Кошелев. По словам парламентария, сейчас размер выплат за работу классного руководителя в разных регионах страны существенно различается, что приводит к неравенству среди педагогов.

«Следует ввести единую федеральную надбавку за классное руководство, которая не зависела бы от регионального бюджета. Сейчас эта надбавка состоит из двух частей: одна — федеральная, ее платит государство, другая — региональная, ее добавляет бюджет региона. Учителя, которые выполняют абсолютно одинаково сложную работу, в разных концах страны получают за это разные деньги. Это неправильно. Предлагаю сделать одну, единую федеральную надбавку для всех классных руководителей России», — заявил депутат РИА Новости. Он добавил, что нужно рассчитывать ее по столичному уровню. 

Ранее президент России Владимир Путин вручил медали российским педагогам в церемонии награждения учителей участников СВО в концертном зале «Сириус». Всего российский лидер наградил девятерых педагогов.

