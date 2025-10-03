03 октября 2025

Пермячка отправится под суд за покупку поддельного диплома

Женщина купила в интернете диплом об окончании медицинского колледжа
Жительница Чайковского (Пермский край) предстанет перед судом по обвинению в приобретении поддельного диплома медицинского колледжа за 20 тысяч рублей для использования в профессиональной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. 

«Отдел дознания завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в пособничестве в подделке официального документа. Следствием установлено, что женщина приобрела в интернете поддельный диплом об окончании медицинского колледжа, заплатив за него 20 тысяч рублей», — указано на сайте краевого главка.

По данным правоохранительных органов, обвиняемая планировала использовать фальшивый документ для работы по специальности, а также для получения дополнительного образования. После завершения дознания уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми осужден на 400 часов обязательных работ за покупку сильнодействующего лекарства по поддельному рецепту. Мужчина приобрел поддельный бланк в интернете. 

