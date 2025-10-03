03 октября 2025

Критиковавший Киев командир заявил о ликвидации его подразделения дронов

Офицер Вооруженных сил Украины Юрий Касьянов заявил о ликвидации своего подразделения ударных беспилотников. Об этом военнослужащий рассказал в соцсети. Ранее он критиковал власти за коррупцию.

«Считаю преступлением, диверсией, государственной изменой принятое главой офиса президента Украины Андреем Ермаком решение о ликвидации нашего подразделения», — передает РБК слова Касьянова. Он добавил, что его подразделение было успешным и пострадало из-за коррумпированных чиновников. Касьянов был командиром взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины.

В рядах ВСУ также процветает вымогательство, которое позволяет бойцам не попадать в зону непосредственного проведения боевых действий. Кроме того, командование регулярно «собирает дань» с похоронных выплат родственникам погибших солдат.

