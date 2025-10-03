Аналитики раскрыли, что хранят дома пермяки

Почти у половины жителей Перми дома хранится винтажная техника, причем чаще всего это пленочные фотоаппараты и ретро-телефоны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».
«У 43% пермяков дома есть ретро-электроника, а еще 12% хотели бы ее приобрести. В основном такие вещи хранят мужчины. Интересно, что меньше всего ретро-техники у зумеров (33%), однако именно среди среди молодежи 18-24 лет больше всего желающих ее купить (19%). Чаще всего в домах пермяков встречается фото- и видеотехника прошлых лет — пленочные фотоаппараты, кинокамеры и проекторы (64%). На втором месте по популярности — ретро-телефоны, включая раскладушки и дисковые модели (58%)», — говорится в исследовании.
Большинству жителей Перми (66%) винтажная техника досталась по наследству от родственников. Только 4% приобрели ее целенаправленно, причем это в основном снова молодежь 18-24 лет. Для поиска раритетов пермяки чаще всего используют платформы объявлений (25%), а средний бюджет на покупку составляет около 8 тысяч рублей.
Подавляющее большинство владельцев (88%) видят ценность в старой технике. Главные причины — надежность и долговечность (54%), уникальный дизайн (33%) и интерес к технологиям прошлого (28%). При этом 40% пермяков активно используют винтаж по назначению: делают фото на пленку или слушают пластинки, а 26% применяют устройства как элемент интерьера.
Ранее URA.RU рассказывало, что летом 2025 года жители Перми стали чаще покупать ретро-технику. Больше всего вырос спрос на пленочные фотоаппараты, MP3-плееры и виниловые проигрыватели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.