03 октября 2025

Аналитики раскрыли, что хранят дома пермяки

Авито: почти у половины жителей Перми дома есть ретро-техника
Самый популярный вид винтажной техники в домах пермяков — пленочные фотоаппараты
Самый популярный вид винтажной техники в домах пермяков — пленочные фотоаппараты

Почти у половины жителей Перми дома хранится винтажная техника, причем чаще всего это пленочные фотоаппараты и ретро-телефоны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«У 43% пермяков дома есть ретро-электроника, а еще 12% хотели бы ее приобрести. В основном такие вещи хранят мужчины. Интересно, что меньше всего ретро-техники у зумеров (33%), однако именно среди среди молодежи 18-24 лет больше всего желающих ее купить (19%). Чаще всего в домах пермяков встречается фото- и видеотехника прошлых лет — пленочные фотоаппараты, кинокамеры и проекторы (64%). На втором месте по популярности — ретро-телефоны, включая раскладушки и дисковые модели (58%)», — говорится в исследовании.

Большинству жителей Перми (66%) винтажная техника досталась по наследству от родственников. Только 4% приобрели ее целенаправленно, причем это в основном снова молодежь 18-24 лет. Для поиска раритетов пермяки чаще всего используют платформы объявлений (25%), а средний бюджет на покупку составляет около 8 тысяч рублей.

Подавляющее большинство владельцев (88%) видят ценность в старой технике. Главные причины — надежность и долговечность (54%), уникальный дизайн (33%) и интерес к технологиям прошлого (28%). При этом 40% пермяков активно используют винтаж по назначению: делают фото на пленку или слушают пластинки, а 26% применяют устройства как элемент интерьера.

Ранее URA.RU рассказывало, что летом 2025 года жители Перми стали чаще покупать ретро-технику. Больше всего вырос спрос на пленочные фотоаппараты, MP3-плееры и виниловые проигрыватели.

