Синоптики рассказали, сколько продлился тепло в Пермском крае

Антициклон принес в Пермский край сухую и умеренно прохладную погоду, которая сохранится как минимум до 7 октября, а возможно, и дольше. Об этом сообщают метеорологи.
«Антициклон будет определять погоду в Пермском крае еще несколько дней, возможно даже до конца первой декады октября или дольше. В регионе установилась переменная облачность без существенных осадков. В ближайшие дни температурный фон будет близок к климатической норме, с постепенным потеплением на 1-3 градуса», — говорится в telegram-канале Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ночные температуры составят 0...5 градусов, с заморозками до -2 градусов в низинах, дневные — от 7...12 градусов до 10...15 градусов. В Перми ночью ожидается 2...4 градуса, днем — 9...11 градусов.
В утренние часы возможны туманы. Ветер слабый ночью и умеренный днем, с 5 октября сменит направление на южное. Осадков не прогнозируется как минимум до середины следующей недели.
Ранее URA.RU рассказывало, что по прогнозу метеорологов, в первую половину октября будут отличать не только минимальные осадки, но и большое количество солнечных дней. Сильного потепления с дневными температурами выше +15 градусов не ожидается, однако ночные заморозки станут регулярными уже с первых десяти дней месяца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.