ГАЗ опроверг массовые увольнения

Пресс-служба Горьковского автозавода (ГАЗ) опровергла сообщения о массовых увольнениях на предприятии. Уровень текучки кадров на заводе не выходит за пределы нормы. В компании также подчеркнули, что производство сейчас ведется по графику пятинедельной рабочей недели.
Временный переход на четырехдневный режим работы действовал только в августе и сентябре 2025 года. Причиной таких изменений стало снижение спроса на коммерческую технику на российском рынке.
По информации предприятия, сложная рыночная ситуация летом привела к увеличению запасов готовой продукции. Однако благодаря поддержке Минпромторга и запуску программ льготного лизинга автозаводу удалось оперативно реализовать накопленные автомобили и вернуть производство к стандартной загрузке. На сегодняшний день ситуация на предприятии стабилизировалась, а меры по сокращению рабочей недели были отменены сразу после восстановления спроса на грузовой и коммерческий транспорт.
