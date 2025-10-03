В России готовят новое поколение кадров для управления дронами

Власти готовят новое поколение специалистов для управления дронами. На заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении 1 млдр рублей на подготовку кадров в отрасли беспилотных авиасистем. Как рассказали эксперты URA.RU, это связано с появлением новых профессий, особенно в авиационной безопасности.
Финансирование программ подготовки кадров в отрасли беспилотных авиасистем (БАС) — один из основных вопросов, который премьер обсудил на заседании правительства. Отметив их востребованность во многих сферах, например, сельском хозяйстве, логистике, строительстве и энергетике, он сообщил, что власти занимаются ее развитием в рамках соответствующего нацпроекта. «В текущем году дополнительно выделим еще 1 млрд рублей», — сказал Мишустин.
На данный момент интерес к профильным специалистам со стороны ведомств и компаний огромный, добавил премьер. «Эти ресурсы можно направить как на обучение студентов, так и на оплату труда преподавателей, что позволит удвоить число выпускников и подготовить порядка шести тысяч человек», — обратил внимание Мишустин.
Так страна получит больше профессионалов, которые впоследствии смогут расширить это важное направление, а именно разрабатывать, производить и эксплуатировать беспилотники для разных сфер деятельности, резюмировал премьер.
Развитие этой отрасли формирует новые профессии, причем стремительно, поэтому подготовка нового поколения кадров для работы с БАС — в поле зрения властей, обратил внимание основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники в Москве Максим Кондратьев. Особый запрос — на специалистов по авиационной безопасности, добавил эксперт.
«Учитывая активное использование дронов в разных сферах деятельности, появляется много профессий на этапе эксплуатации БПЛА, которые формируют новую систему должностей. Например, это руководитель летного подразделения, отвечающий за эксплуатацию устройства, специалист по авиабезопасности, а также диспетчер этой структуры, занимающийся координацией воздушного движения. Сюда же можно отнести различных аналитиков данных, собранных с помощью дрона.
То есть говорить просто о профессии оператора БПЛА уже не уместно», — сказал URA.RU Максим Кондратьев.
Управление БАС — это использование воздушного пространства совместно с другой авиацией. «Поэтому вопрос безопасности полета, контролируемого отдельными специалистами, стоит на первом месте. Ведь, если беспилотник столкнется с самолетом и погибнут люди, то о каком экономическом потенциале беспилотников может идти речь? Нет, сначала безопасность, а потом экономика. Думаю, что финансирование поможет воспитать целое поколение инструкторов по безопасной эксплуатации БПЛА», — полагает Кондратьев. И это касается многих сфер деятельности, например, добывающей промышленности и энергетики, добавил он.
«Так, дроны можно использовать для осмотра высоковольтных линий электропередач на предмет дефектов или для создания 3D моделей карьеров, чтобы затем изучить выемку породы. Сейчас такой работой занимаются люди, которые регулярно рискуют жизнью на производстве», — отметил Кондратьев.
Навыки управления дронами для нужд различных секторов экономики можно получить в специализированных центрах, сказал эксперт. Это должно быть повышение квалификации работников, имеющих профильное среднее специальное или высшее образование, подчеркнул эксперт.
Решение властей по подготовке новых кадров тесно связанно с развитием технологий, обеспечивающих безопасность воздушного пространства, согласен URA.RU эксперт в сфере БПЛА, конструктор Амир Валиев. «Например, сейчас очень сложная задача состоит в разработке технологий, которые отличают легальный беспилотник от нелегального, тем более что в основном их нельзя увидеть на радаре. Однако разработки радиолокационных систем для обнаружения и идентификации таких объектов продолжаются, поэтому уже сейчас надо готовить специалистов, которые будут работать с такими технологиями, в том числе на основе искусственного интеллекта», — резюмировал Валиев.
