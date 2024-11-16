В зоне СВО мотострелок Денис Дементьев из села Юрково Пермского края в одиночку ликвидировал украинское укрепление, открыв путь для продвижения штурмовых групп. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». Пермяк действовал под постоянными ударами вражеской артиллерии и дронов.
«Сержант Дементьев при выполнении боевой задачи в лесополосе у населенного пункта Сокол, действуя под постоянными атаками ствольной артиллерии и БПЛА врага, скрытно подполз к украинской позиции и уничтожил гранатой одного пулеметчика и одного стрелка. Боевики препятствовали продвижению штурмовых групп», — пояснили ветераны.
После зачистки военнослужащий занял укрепление. Дементьеву удалось продержаться на позиции до прихода основных сил.
Ранее URA.RU писало о другом жителе Большесосновского округа, который во время захвата опорного пункта ВСУ обеспечивал прикрытие штурмовой группы. Также корреспонденты агентства сообщали о мотострелке из Чайковского, который вместе со своим подразделением отбил у неприятеля окоп и удерживал его до прихода подкрепления.
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