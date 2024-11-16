16 ноября 2024
15 ноября 2024

Пермяк под ударами артиллерии обезвредил опорник ВСУ, открыв путь штурмовикам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сражение произошло вблизи села Сокол (ДНР)
Сражение произошло вблизи села Сокол (ДНР) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО мотострелок Денис Дементьев из села Юрково Пермского края в одиночку ликвидировал украинское укрепление, открыв путь для продвижения штурмовых групп. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». Пермяк действовал под постоянными ударами вражеской артиллерии и дронов.

«Сержант Дементьев при выполнении боевой задачи в лесополосе у населенного пункта Сокол, действуя под постоянными атаками ствольной артиллерии и БПЛА врага, скрытно подполз к украинской позиции и уничтожил гранатой одного пулеметчика и одного стрелка. Боевики препятствовали продвижению штурмовых групп», — пояснили ветераны.

После зачистки военнослужащий занял укрепление. Дементьеву удалось продержаться на позиции до прихода основных сил.

Ранее URA.RU писало о другом жителе Большесосновского округа, который во время захвата опорного пункта ВСУ обеспечивал прикрытие штурмовой группы. Также корреспонденты агентства сообщали о мотострелке из Чайковского, который вместе со своим подразделением отбил у неприятеля окоп и удерживал его до прихода подкрепления.

За отважные действия прикамскому бойцу вручили медаль «За Храбрость» II степени
За отважные действия прикамскому бойцу вручили медаль «За Храбрость» II степени
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В зоне СВО мотострелок Денис Дементьев из села Юрково Пермского края в одиночку ликвидировал украинское укрепление, открыв путь для продвижения штурмовых групп. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». Пермяк действовал под постоянными ударами вражеской артиллерии и дронов. «Сержант Дементьев при выполнении боевой задачи в лесополосе у населенного пункта Сокол, действуя под постоянными атаками ствольной артиллерии и БПЛА врага, скрытно подполз к украинской позиции и уничтожил гранатой одного пулеметчика и одного стрелка. Боевики препятствовали продвижению штурмовых групп», — пояснили ветераны. После зачистки военнослужащий занял укрепление. Дементьеву удалось продержаться на позиции до прихода основных сил. Ранее URA.RU писало о другом жителе Большесосновского округа, который во время захвата опорного пункта ВСУ обеспечивал прикрытие штурмовой группы. Также корреспонденты агентства сообщали о мотострелке из Чайковского, который вместе со своим подразделением отбил у неприятеля окоп и удерживал его до прихода подкрепления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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