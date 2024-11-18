18 ноября 2024

В Кунгуре рухнул потолок в детском саду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате обрушения потолка в кунгурском детском саду воспитанники не пострадали
В результате обрушения потолка в кунгурском детском саду воспитанники не пострадали Фото:

В детском саду №15 в Кунгуре (Пермский край) обрушился потолок. Фото происшествия очевидцы поделились в группе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера, 18 ноября, в детском саду №15 в Кунгуре произошел несчастный случай — во время замены ламп освещения обрушился потолок. К счастью, дети, которые находились в это время в группе, не пострадали, лишь получили незначительные царапины. Просим провести проверку по данному факту», — говорится в посте.

URA.RU отправило запрос в администрацию Кунгурского муниципального округа. Ответ на него ожидается.

Потолок в кунгурском детском саду обрушился 18 ноября
Потолок в кунгурском детском саду обрушился 18 ноября
Фото:
Во время происшествия дети находились в группе
Во время происшествия дети находились в группе
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В детском саду №15 в Кунгуре (Пермский край) обрушился потолок. Фото происшествия очевидцы поделились в группе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера, 18 ноября, в детском саду №15 в Кунгуре произошел несчастный случай — во время замены ламп освещения обрушился потолок. К счастью, дети, которые находились в это время в группе, не пострадали, лишь получили незначительные царапины. Просим провести проверку по данному факту», — говорится в посте. URA.RU отправило запрос в администрацию Кунгурского муниципального округа. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...