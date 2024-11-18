В результате обрушения потолка в кунгурском детском саду воспитанники не пострадали
В детском саду №15 в Кунгуре (Пермский край) обрушился потолок. Фото происшествия очевидцы поделились в группе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».
«Вчера, 18 ноября, в детском саду №15 в Кунгуре произошел несчастный случай — во время замены ламп освещения обрушился потолок. К счастью, дети, которые находились в это время в группе, не пострадали, лишь получили незначительные царапины. Просим провести проверку по данному факту», — говорится в посте.
URA.RU отправило запрос в администрацию Кунгурского муниципального округа. Ответ на него ожидается.
Потолок в кунгурском детском саду обрушился 18 ноября
Во время происшествия дети находились в группе
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