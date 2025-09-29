Электрички в Пермском крае перешли на зимнее расписание

С 29 сентября 2025 года на территории Пермского края, находящейся в зоне обслуживания Свердловской железной дороги, пригородные поезда переведены на зимний график движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
«В связи с традиционным снижением пассажирского потока в осенне-зимний период перевозчик — Пермская пригородная компания — по согласованию с региональными властями прекращает движение ряда пригородных поездов. Ранее они обслуживали пассажиров туристических и дачных маршрутов в период повышенного спроса», — добавили в компании.
С указанной даты отменяются так называемые «летние» поезда, курсировавшие с апреля по сентябрь:
- №6163/6164 Чусовская — Баская — Чусовская;
- №6278/6279 Пермь-2 — Дивья — Пермь-2;
- №6015/6016 Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2;
- №6017/6018 Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2;
- №7168 Пермь-2 — Кишерть;
- №6007 Кишерть — Верещагино.
С 3 октября также вводятся дополнительные рейсы: пригородный поезд №6194 по маршруту Пермь-2 — Кунгур и поезд №6011 Кунгур — Верещагино. Обе электрички будут курсировать дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Начиная с 5 октября прекращается курсирование пригородного поезда №6013 Пермь-2 — Григорьевская. Свердловская железная дорога рекомендует пассажирам заранее уточнять актуальное расписание при планировании поездок.
