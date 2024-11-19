Маленькому ребенку из села Филипповка (Пермский край) потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь застрявший в пальце рыболовный крючок. Об этом сообщила окружная поисково-спасательная служба.
«На телефон службы 17 ноября поступил звонок — в селе Филипповка Кунгурского округа требуется помощь спасателей. Необходимо извлечь рыболовный крючок из пальца ребенка 2023 года рождения. На место выехали спасатели ГОР 4 и бригада скорой медицинской помощи», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Крючок достали при помощи слесарного инструмента. Ребенку оказали первую помощь. Затем пострадавшего передели бригаде медиков.
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