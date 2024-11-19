19 ноября 2024

В Прикамье спасатели извлекли из пальца годовалого ребенка рыболовную снасть. Фото

В Пермском крае спасатели извлекли из пальца ребенка рыболовный крючок
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасателям пришлось применить слесарные навыки, чтобы помочь пострадавшей
Спасателям пришлось применить слесарные навыки, чтобы помочь пострадавшей Фото:

Маленькому ребенку из села Филипповка (Пермский край) потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь застрявший в пальце рыболовный крючок. Об этом сообщила окружная поисково-спасательная служба.

«На телефон службы 17 ноября поступил звонок — в селе Филипповка Кунгурского округа требуется помощь спасателей. Необходимо извлечь рыболовный крючок из пальца ребенка 2023 года рождения. На место выехали спасатели ГОР 4 и бригада скорой медицинской помощи», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Крючок достали при помощи слесарного инструмента. Ребенку оказали первую помощь. Затем пострадавшего передели бригаде медиков.

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Маленькому ребенку из села Филипповка (Пермский край) потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь застрявший в пальце рыболовный крючок. Об этом сообщила окружная поисково-спасательная служба. «На телефон службы 17 ноября поступил звонок — в селе Филипповка Кунгурского округа требуется помощь спасателей. Необходимо извлечь рыболовный крючок из пальца ребенка 2023 года рождения. На место выехали спасатели ГОР 4 и бригада скорой медицинской помощи», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Крючок достали при помощи слесарного инструмента. Ребенку оказали первую помощь. Затем пострадавшего передели бригаде медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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