В Перми подскочили цены на красную икру у оптовиков

В Перми цены на красную икру на оптовых базах выросли в полтора раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Килограмм красной икры в Перми стоит десять тысяч рублей
Килограмм красной икры в Перми стоит десять тысяч рублей Фото:

Стоимость килограмма красной икры на пермских оптовых базах увеличилась в полтора раза за год. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«В прошлом году килограмм икры горбуши покупали за шесть тысяч рублей на базе, а в этом — уже за десять тысяч рублей. Причем одинаково стоит и горбуша, и кета, и нерка, хотя кета всегда была дороже», — рассказала корреспонденту агентства пермячка Юлия.

Ранее URA.RU рассказывало, что цены на икру выросли из-за сокращения количества выловленной рыбы. В 2024 году поймали порядка 240 тысяч тонн лососевых, что более чем в два раза меньше, чем в прошлом году.

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Стоимость килограмма красной икры на пермских оптовых базах увеличилась в полтора раза за год. Об этом URA.RU сообщили читатели. «В прошлом году килограмм икры горбуши покупали за шесть тысяч рублей на базе, а в этом — уже за десять тысяч рублей. Причем одинаково стоит и горбуша, и кета, и нерка, хотя кета всегда была дороже», — рассказала корреспонденту агентства пермячка Юлия. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на икру выросли из-за сокращения количества выловленной рыбы. В 2024 году поймали порядка 240 тысяч тонн лососевых, что более чем в два раза меньше, чем в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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