В Перми подскочили цены на красную икру у оптовиков

Килограмм красной икры в Перми стоит десять тысяч рублей
Стоимость килограмма красной икры на пермских оптовых базах увеличилась в полтора раза за год. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«В прошлом году килограмм икры горбуши покупали за шесть тысяч рублей на базе, а в этом — уже за десять тысяч рублей. Причем одинаково стоит и горбуша, и кета, и нерка, хотя кета всегда была дороже», — рассказала корреспонденту агентства пермячка Юлия.
Ранее URA.RU рассказывало, что цены на икру выросли из-за сокращения количества выловленной рыбы. В 2024 году поймали порядка 240 тысяч тонн лососевых, что более чем в два раза меньше, чем в прошлом году.
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