Мэр Перми рассказал о мероприятиях во время новогодних каникул

Главная городская елка пройдет в Перми 26 декабря
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Праздничные мероприятия пройдут в каждом районе города
Праздничные мероприятия пройдут в каждом районе города Фото:

Новогодние елки пройдут в разных местах Перми за время праздничных дней. Об этом градоначальник Эдуард Соснин рассказал в своем telegram-канале.

«Резиденция Деда Мороза будет находиться в хрустальном зале на набережной Камы с 29 декабря по 8 января. Главная городская елка пройдет в Пермском городском дворце культуры имени Солдатова 26 декабря», — пояснил Соснин.

Также в ДК имени Солдатова 8 января состоится рождественский концерт. Рождественские елки пройдут там же 11 и 12 января. В каждом районе города будет своя программа мероприятий.

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Новогодние елки пройдут в разных местах Перми за время праздничных дней. Об этом градоначальник Эдуард Соснин рассказал в своем telegram-канале. «Резиденция Деда Мороза будет находиться в хрустальном зале на набережной Камы с 29 декабря по 8 января. Главная городская елка пройдет в Пермском городском дворце культуры имени Солдатова 26 декабря», — пояснил Соснин. Также в ДК имени Солдатова 8 января состоится рождественский концерт. Рождественские елки пройдут там же 11 и 12 января. В каждом районе города будет своя программа мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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