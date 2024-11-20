Мэр Перми рассказал о мероприятиях во время новогодних каникул

Праздничные мероприятия пройдут в каждом районе города
Новогодние елки пройдут в разных местах Перми за время праздничных дней. Об этом градоначальник Эдуард Соснин рассказал в своем telegram-канале.
«Резиденция Деда Мороза будет находиться в хрустальном зале на набережной Камы с 29 декабря по 8 января. Главная городская елка пройдет в Пермском городском дворце культуры имени Солдатова 26 декабря», — пояснил Соснин.
Также в ДК имени Солдатова 8 января состоится рождественский концерт. Рождественские елки пройдут там же 11 и 12 января. В каждом районе города будет своя программа мероприятий.
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