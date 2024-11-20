Европа активно переписывает историю Второй мировой войны. Действие «вакцины» против нацистского «вируса» на Западе значительно ослабло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«К сожалению, действие „вакцины“ от нацистского „вируса“ на Западе серьезно ослабло. Так, в ряде европейских государств активно переписывают историю Второй мировой войны, уничтожают память о подвиге советского солдата, прославляют бывших нацистов», — приводятся слова Лаврова на сайте Министерства иностранных дел России.
В 2023 году на заседании канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, 98-летний Ярослав Гунька. Руководство Канады и Владимир Зеленский приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя, напоминает RT.
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