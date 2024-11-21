Сербия обратилась к России за помощью по строительству отвода от «Дружбы»

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Сербия воспользуется помощью России в строительстве отвода от нефтепровода «Дружба»
Сербия воспользуется помощью России в строительстве отвода от нефтепровода «Дружба» Фото:

Сербия обратилась к России за помощью в строительстве отвода от нефтепровода «Дружба». Только так Сербия, через Венгрию, соединится трубопроводом. Об этом рассказал вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда.

«Сербская „Транснафта“ предполагает построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на „Дружбу“. Сербия обращается к нам за помощью», — передает слов Каланды РИА Новости. 

Он добавил, что проект позволит Сербии увеличить объемы поставок нефти и стать более независимой в этой сфере. Планируемая длина отвода составит около 300 километров.

Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил намерение построить нефтепровод-ответвление от «Дружбы» через Венгрию. Ожидается, что новый участок протяженностью 128 километров и стоимостью 100 миллионов евро свяжет сербский Нови-Сад с венгерским Альдьо. В настоящее время нефть поступает в страну через хорватский трубопровод JANAF.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Альметьевске и делится на два направления: северное через Белоруссию в Польшу и Германию и южное через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Транспортировка нефти в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке.

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Сербия обратилась к России за помощью в строительстве отвода от нефтепровода «Дружба». Только так Сербия, через Венгрию, соединится трубопроводом. Об этом рассказал вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда. «Сербская „Транснафта“ предполагает построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на „Дружбу“. Сербия обращается к нам за помощью», — передает слов Каланды РИА Новости.  Он добавил, что проект позволит Сербии увеличить объемы поставок нефти и стать более независимой в этой сфере. Планируемая длина отвода составит около 300 километров. Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил намерение построить нефтепровод-ответвление от «Дружбы» через Венгрию. Ожидается, что новый участок протяженностью 128 километров и стоимостью 100 миллионов евро свяжет сербский Нови-Сад с венгерским Альдьо. В настоящее время нефть поступает в страну через хорватский трубопровод JANAF. Нефтепровод «Дружба» начинается в Альметьевске и делится на два направления: северное через Белоруссию в Польшу и Германию и южное через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Транспортировка нефти в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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