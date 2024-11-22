В центре Екатеринбурга на улице Белинского столпились медики и полиция из-за найденного трупа. Погибших может быть двое, но по словам очевидцев, состояние второго пострадавшего неизвестно.
«Проезжали мимо, говорят один точно труп, второй еще непонятно, и что произошло непонятно, стоит несколько реанимаций и ППС, ДПС стоят», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях один из очевидцев написал, что когда проезжал, не было видно самих трупов, но на асфальте он заметил бутылки со спиртным.
URA.RU обратилось за комментариями в городскую полицию и Госавтоинспекцию. Также агентство направило запрос в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответы ожидаются.
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