22 ноября 2024

«Один точно труп»: в центре Екатеринбурга столпились медики и полиция. Видео

В центре Екатеринбурга медики и полиция столпились из-за найденного трупа
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия машина ППС и ДПС (архивное фото)
На месте происшествия машина ППС и ДПС (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга на улице Белинского столпились медики и полиция из-за найденного трупа. Погибших может быть двое, но по словам очевидцев, состояние второго пострадавшего неизвестно.

«Проезжали мимо, говорят один точно труп, второй еще непонятно, и что произошло непонятно, стоит несколько реанимаций и ППС, ДПС стоят», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях один из очевидцев написал, что когда проезжал, не было видно самих трупов, но на асфальте он заметил бутылки со спиртным.

URA.RU обратилось за комментариями в городскую полицию и Госавтоинспекцию. Также агентство направило запрос в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответы ожидаются.

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В центре Екатеринбурга на улице Белинского столпились медики и полиция из-за найденного трупа. Погибших может быть двое, но по словам очевидцев, состояние второго пострадавшего неизвестно. «Проезжали мимо, говорят один точно труп, второй еще непонятно, и что произошло непонятно, стоит несколько реанимаций и ППС, ДПС стоят», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях один из очевидцев написал, что когда проезжал, не было видно самих трупов, но на асфальте он заметил бутылки со спиртным. URA.RU обратилось за комментариями в городскую полицию и Госавтоинспекцию. Также агентство направило запрос в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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