В Березовском под Екатеринбургом продают коттедж, в котором есть фонтан и бассейн с подогревом и водопадом за 72,5 миллиона рублей. На территории дома также имеется собственный огороженный лес с тропинками. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Трехэтажный коттедж на 500 квадратных метров с отделкой в 15 минутах от Екатеринбурга. Бассейн с подогревом и водопадом... находится на возвышенности в лесу, на открытом воздухе, он имеет сложную техническую структуру и состоит из натурального камня. Вы сможете прогуливаться по тропинкам собственного, огороженного леса, общей площадью около 0,75 гектара, собирать ягоды и грибы, а также наслаждаться пением птиц. И любуйтесь на экспозицию участка, в которую лаконично вписывается фонтан с подсветкой», — говорится в объявлении.
По словам продавца, внутри самого коттеджа мебель из Италии и немецкая бытовая техника. Из кухни открывается панорамный вид на лес. В гостиной есть аквариум, входящий в десятку лучших в России среди частных лиц. На втором этаже — три спальни, а на третьем — аудиосистема с караоке, бильярд, бар и терраса площадью 100 кв. м. Для гостей предусмотрен отдельный дом с сауной, душем, джакузи и электрокамином с парогенератором.
Стоимость одного кв. м. — 149 485 рублей. Коттедж находится на улице Маршала Жукова, 14.
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