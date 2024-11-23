Пермский оператор БПЛА помог расчистить от ВСУ путь для продвижения штурмовиков

Оператор БПЛА из Александровска (Пермский край) Иван Черкашин помог штурмовым группам ВС РФ преодолеть минометные расчеты противника. Боевой инцидент произошел у населенного пункта Новоселовка Первая на покровском направлении, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«Ефрейтор из Прикамья при помощи разведывательного дрона, выявил места размещения минометных расчетов ВСУ. Без промедления координаты были переданы артиллерии. Своими действиями Иван Черкашин обеспечил оперативное продвижение российских войск», — пояснили ветераны.
Ранее URA.RU рассказывало о наводчике гаубичного расчета из Перми, который уничтожил выстрелами из автомата два украинских дрона. Беспилотники направлялись к бойцам ВС РФ.
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