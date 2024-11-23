23 ноября 2024

Пермский оператор БПЛА помог расчистить от ВСУ путь для продвижения штурмовиков

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Боец помог уничтожить украинские формирования при помощи дрона
Боец помог уничтожить украинские формирования при помощи дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оператор БПЛА из Александровска (Пермский край) Иван Черкашин помог штурмовым группам ВС РФ преодолеть минометные расчеты противника. Боевой инцидент произошел у населенного пункта Новоселовка Первая на покровском направлении, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Ефрейтор из Прикамья при помощи разведывательного дрона, выявил места размещения минометных расчетов ВСУ. Без промедления координаты были переданы артиллерии. Своими действиями Иван Черкашин обеспечил оперативное продвижение российских войск», — пояснили ветераны.

Ранее URA.RU рассказывало о наводчике гаубичного расчета из Перми, который уничтожил выстрелами из автомата два украинских дрона. Беспилотники направлялись к бойцам ВС РФ.

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Оператор БПЛА из Александровска (Пермский край) Иван Черкашин помог штурмовым группам ВС РФ преодолеть минометные расчеты противника. Боевой инцидент произошел у населенного пункта Новоселовка Первая на покровском направлении, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «Ефрейтор из Прикамья при помощи разведывательного дрона, выявил места размещения минометных расчетов ВСУ. Без промедления координаты были переданы артиллерии. Своими действиями Иван Черкашин обеспечил оперативное продвижение российских войск», — пояснили ветераны. Ранее URA.RU рассказывало о наводчике гаубичного расчета из Перми, который уничтожил выстрелами из автомата два украинских дрона. Беспилотники направлялись к бойцам ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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