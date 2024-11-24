В Челябинске начали строительство ледового городка

В Челябинске 25 ноября начали подготовку к установке ледового новогоднего городка на площади Революции. Как сообщил мэр Алексей Лошкин 25 ноября, ледяные формы начнут создавать к середине декабря, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня начали работы по строительству главного ледового городка. Пока возводятся деревянные конструкции, к середине декабря мы ожидаем образование льда. Строительство напрямую связано с погодой и по прогнозам синоптиков к этому времени температуры должны стать зимними», — сообщил Лошкин.
Проект ледового городка анонсировали в начале ноября. Туда включили больше активностей и горок. В сравнении с прошлым годом также увеличена зона фудкорта и распланировано в полтора раз больше мероприятий.
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