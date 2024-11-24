24 ноября 2024

В Челябинске начали строительство ледового городка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледяные формы городка в Челябинске начнут создавать к середине декабря
Ледяные формы городка в Челябинске начнут создавать к середине декабря Фото:

В Челябинске 25 ноября начали подготовку к установке ледового новогоднего городка на площади Революции. Как сообщил мэр Алексей Лошкин 25 ноября, ледяные формы начнут создавать к середине декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня начали работы по строительству главного ледового городка. Пока возводятся деревянные конструкции, к середине декабря мы ожидаем образование льда. Строительство напрямую связано с погодой и по прогнозам синоптиков к этому времени температуры должны стать зимними», — сообщил Лошкин.

Проект ледового городка анонсировали в начале ноября. Туда включили больше активностей и горок. В сравнении с прошлым годом также увеличена зона фудкорта и распланировано в полтора раз больше мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 25 ноября начали подготовку к установке ледового новогоднего городка на площади Революции. Как сообщил мэр Алексей Лошкин 25 ноября, ледяные формы начнут создавать к середине декабря, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня начали работы по строительству главного ледового городка. Пока возводятся деревянные конструкции, к середине декабря мы ожидаем образование льда. Строительство напрямую связано с погодой и по прогнозам синоптиков к этому времени температуры должны стать зимними», — сообщил Лошкин. Проект ледового городка анонсировали в начале ноября. Туда включили больше активностей и горок. В сравнении с прошлым годом также увеличена зона фудкорта и распланировано в полтора раз больше мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...