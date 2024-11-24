Полиция нашла вандалов, разгромивших БМП в Нефтеюганске

Полиция установила личности школьников, разгромивших бронемашину пехоты (БМП-1П) у памятника «Верным сынам Отечества» в Нефтеюганске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«На боевой машине пехоты БПМ-1П, которую недавно установили у памятника „Верным сынам Отечества“ в Нефтеюганске, вскрыт люк, согнута боковая защита, оторван держатель антенны, сняты защитные крышки. В ходе проверки инспекторы ОДН установили личности подростков, совершивших противоправное деяние. Ими оказались двое 11-летних школьников.
На родителей школьников составили административные протоколы по статье за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию. Подростков поставлены на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних.
Ранее URA.RU писало, что военная техника была установлена силами ветеранов и неравнодушных горожан чуть больше недели назад. Тогда на ситуацию внимание обратил глава города Юрий Чекунов.
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