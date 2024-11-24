24 ноября 2024

Полиция нашла вандалов, разгромивших БМП в Нефтеюганске

Полиция установила личность школьников, разгромивших БМП в Нефтеюганске
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО полиция нашла вандалов, разрушивших военную технику у памятника
В ХМАО полиция нашла вандалов, разрушивших военную технику у памятника Фото:

Полиция установила личности школьников, разгромивших бронемашину пехоты (БМП-1П) у памятника «Верным сынам Отечества» в Нефтеюганске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«На боевой машине пехоты БПМ-1П, которую недавно установили у памятника „Верным сынам Отечества“ в Нефтеюганске, вскрыт люк, согнута боковая защита, оторван держатель антенны, сняты защитные крышки. В ходе проверки инспекторы ОДН установили личности подростков, совершивших противоправное деяние. Ими оказались двое 11-летних школьников.

На родителей школьников составили административные протоколы по статье за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию. Подростков поставлены на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних.

Ранее URA.RU писало, что военная техника была установлена силами ветеранов и неравнодушных горожан чуть больше недели назад. Тогда на ситуацию внимание обратил глава города Юрий Чекунов.

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Полиция установила личности школьников, разгромивших бронемашину пехоты (БМП-1П) у памятника «Верным сынам Отечества» в Нефтеюганске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «На боевой машине пехоты БПМ-1П, которую недавно установили у памятника „Верным сынам Отечества“ в Нефтеюганске, вскрыт люк, согнута боковая защита, оторван держатель антенны, сняты защитные крышки. В ходе проверки инспекторы ОДН установили личности подростков, совершивших противоправное деяние. Ими оказались двое 11-летних школьников. На родителей школьников составили административные протоколы по статье за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию. Подростков поставлены на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних. Ранее URA.RU писало, что военная техника была установлена силами ветеранов и неравнодушных горожан чуть больше недели назад. Тогда на ситуацию внимание обратил глава города Юрий Чекунов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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