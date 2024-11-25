В Петербурге закрыли несколько крупных парков

В Петербурге закрылись парки Нижний, Александрия и Ораниенбаум
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В Санкт-Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды Фото:

Парки Нижний, Александрия и Ораниенбаум, входящие в состав государственного музея-заповедника «Петергоф», закрыли для посещения из-за ухудшения погоды. Об этом говорится в официальном сообщении учреждения.

«25 ноября в связи с ухудшением погодных условий Нижний парк, парк Александрия и парк Ораниенбаум закрыты», — сообщили в учреждении. 25 ноября остается высокая опасность гололеда, а до шести утра 26 ноября ожидается ветреная погода.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за гололеда, мокрого снега и сильного ветра был объявлен «желтый» уровень опасности. Местами порывы могут достигать 15-20 м/c.

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Парки Нижний, Александрия и Ораниенбаум, входящие в состав государственного музея-заповедника «Петергоф», закрыли для посещения из-за ухудшения погоды. Об этом говорится в официальном сообщении учреждения. «25 ноября в связи с ухудшением погодных условий Нижний парк, парк Александрия и парк Ораниенбаум закрыты», — сообщили в учреждении. 25 ноября остается высокая опасность гололеда, а до шести утра 26 ноября ожидается ветреная погода. Ранее в Санкт-Петербурге из-за гололеда, мокрого снега и сильного ветра был объявлен «желтый» уровень опасности. Местами порывы могут достигать 15-20 м/c.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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