В Петербурге закрыли несколько крупных парков

Парки Нижний, Александрия и Ораниенбаум, входящие в состав государственного музея-заповедника «Петергоф», закрыли для посещения из-за ухудшения погоды. Об этом говорится в официальном сообщении учреждения.
«25 ноября в связи с ухудшением погодных условий Нижний парк, парк Александрия и парк Ораниенбаум закрыты», — сообщили в учреждении. 25 ноября остается высокая опасность гололеда, а до шести утра 26 ноября ожидается ветреная погода.
Ранее в Санкт-Петербурге из-за гололеда, мокрого снега и сильного ветра был объявлен «желтый» уровень опасности. Местами порывы могут достигать 15-20 м/c.
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