Названа основная версия причины возгорания российского SSJ-100 в Анталье

Основной версией причины возгорания российского самолета SSJ-100 в Анталье из-за жесткой посадки, по данным Life.ru является ошибка пилота. По словам источника, на который ссылается telegram-канал, несмотря на сильный ветер, сдвинувший самолет, командир воздушного судна не смог адекватно отреагировать на изменение ситуации.
«В качестве основной причины, сильный ветер действительно немного сдвинул самолет, но 50-летний [пилот] Владимир Ч. не успел на это среагировать и не смог посадить самолет по инструкции. Он долго кружил над аэропортом, не учитывая скорость порывистого ветра», — передает Life.ru, ссылаясь на источник. Данная версия о причинах ЧП — неокончательная.
В аэропорту Антальи 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут» совершил жесткую посадку. Инцидент привел к пожару внутри салона и панике среди пассажиров рейса. Среди еще одной версии причины произошедшего выявляют техническую неисправность. «Азимут» обещал выплатить по 100 тысяч рублей пассажирам загоревшегося самолета, передает «Национальная служба новостей». На следующей день еще один Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку, передает RT. На этот раз — в Красноярске.
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