Лебедев признался, что перепутал сотрудника полиции с телефонным мошенником

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Артемий Лебедев заблокировал номер полицейского, перепутав его с мошенником
Артемий Лебедев заблокировал номер полицейского, перепутав его с мошенником Фото:

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев ошибочно принял звонок от реального сотрудника полиции за попытку телефонного мошенничества. Он объяснил, что из-за высокого уровня телефонного мошенничества стал скептически относиться к подобным звонкам.

«Стараюсь избегать диалогов с людьми, которые могут быть телефонными мошенниками, так как считаю, что представители государственных органов не ведут общение по телефону», — заявил Лебедев, его слова приводит «Ридус». О ситуации он рассказал после серии звонков и сообщений от человека, представившегося полицейским, которого Лебедев сначала проигнорировал и заблокировал.

Дизайнер также поделился, что встреча с реальным сотрудником полиции, который впоследствии подошел к нему лично, стала для него удивлением. Лебедев выразил мнение, что в России должна быть разработана система подтверждения личности сотрудников правоохранительных органов через официальные порталы вроде «Госуслуг», чтобы избежать подобных путаниц и усилить доверие граждан к органам правопорядка.

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Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев ошибочно принял звонок от реального сотрудника полиции за попытку телефонного мошенничества. Он объяснил, что из-за высокого уровня телефонного мошенничества стал скептически относиться к подобным звонкам. «Стараюсь избегать диалогов с людьми, которые могут быть телефонными мошенниками, так как считаю, что представители государственных органов не ведут общение по телефону», — заявил Лебедев, его слова приводит «Ридус». О ситуации он рассказал после серии звонков и сообщений от человека, представившегося полицейским, которого Лебедев сначала проигнорировал и заблокировал. Дизайнер также поделился, что встреча с реальным сотрудником полиции, который впоследствии подошел к нему лично, стала для него удивлением. Лебедев выразил мнение, что в России должна быть разработана система подтверждения личности сотрудников правоохранительных органов через официальные порталы вроде «Госуслуг», чтобы избежать подобных путаниц и усилить доверие граждан к органам правопорядка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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