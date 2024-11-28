Лебедев признался, что перепутал сотрудника полиции с телефонным мошенником

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев ошибочно принял звонок от реального сотрудника полиции за попытку телефонного мошенничества. Он объяснил, что из-за высокого уровня телефонного мошенничества стал скептически относиться к подобным звонкам.
«Стараюсь избегать диалогов с людьми, которые могут быть телефонными мошенниками, так как считаю, что представители государственных органов не ведут общение по телефону», — заявил Лебедев, его слова приводит «Ридус». О ситуации он рассказал после серии звонков и сообщений от человека, представившегося полицейским, которого Лебедев сначала проигнорировал и заблокировал.
Дизайнер также поделился, что встреча с реальным сотрудником полиции, который впоследствии подошел к нему лично, стала для него удивлением. Лебедев выразил мнение, что в России должна быть разработана система подтверждения личности сотрудников правоохранительных органов через официальные порталы вроде «Госуслуг», чтобы избежать подобных путаниц и усилить доверие граждан к органам правопорядка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.