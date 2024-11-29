Рябков: Россия пройдет испытание на прочность

Россия сможет пройти испытание на прочность в текущей напряженной ситуации, однако в отношении западных стран есть сомнения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Испытание на прочность Россия пройдет в любом случае», — передает ТАСС слова Рябкова. Он добавил, что есть сомнения, смогут ли это сделать западные страны, которые «повышают ставки», делая все для эскалации конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение западного дальнобойного оружия Киевом рассматривается Москвой как прямое вовлечение НАТО в конфликт, передает деловое издание «Взгляд». Глава государства выразил опасения возможной эскалацией конфликта.
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