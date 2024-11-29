Челябинцам объяснили блокировку карт при оплате проезда в автобусах

Пассажиры челябинского общественного транспорта, у которых не прошла проезда, не смогут воспользоваться картой повторно. Сначала им необходимо погасить задолженность и снять блокировку, рассказали в МУП «Служба организации движения» Челябинска.
«В случае использования карты для оплаты проезда без последующего списания средств возникает долг по карте, в результате чего она автоматически включается в стоп-лист системы. До момента погашения задолженности использование карты для проезда невозможно. При попытке провести оплату на экране терминала появляется уведомление: «Карта в стоп-листе», — сообщает официальный telegram-канал предприятия.
Нередко пассажиры сталкиваются с блокировкой своей банковской карты в момент оплаты проезда. В таких ситуациях нужна срочная ее разблокировка или придется сойти с рейса. Для этого в автобусах разместили специальный стикер с QR-кодом. Он направляет пассажиров на веб-сайт, где они могут узнать о наличии задолженности по своей карте и незамедлительно ее погасить.
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