Челябинцам объяснили блокировку карт при оплате проезда в автобусах

Жители Челябинска не могут оплатить проезд картой, если она попала в стоп-лист

30 ноября 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Челябинцам блокируют карты, если оплата за более ранние поездки не прошла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажиры челябинского общественного транспорта, у которых не прошла проезда, не смогут воспользоваться картой повторно. Сначала им необходимо погасить задолженность и снять блокировку, рассказали в МУП «Служба организации движения» Челябинска. «В случае использования карты для оплаты проезда без последующего списания средств возникает долг по карте, в результате чего она автоматически включается в стоп-лист системы. До момента погашения задолженности использование карты для проезда невозможно. При попытке провести оплату на экране терминала появляется уведомление: «Карта в стоп-листе», — сообщает официальный telegram-канал предприятия. Нередко пассажиры сталкиваются с блокировкой своей банковской карты в момент оплаты проезда. В таких ситуациях нужна срочная ее разблокировка или придется сойти с рейса. Для этого в автобусах разместили специальный стикер с QR-кодом. Он направляет пассажиров на веб-сайт, где они могут узнать о наличии задолженности по своей карте и незамедлительно ее погасить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиры челябинского общественного транспорта, у которых не прошла проезда, не смогут воспользоваться картой повторно. Сначала им необходимо погасить задолженность и снять блокировку, рассказали в МУП «Служба организации движения» Челябинска. «В случае использования карты для оплаты проезда без последующего списания средств возникает долг по карте, в результате чего она автоматически включается в стоп-лист системы. До момента погашения задолженности использование карты для проезда невозможно. При попытке провести оплату на экране терминала появляется уведомление: «Карта в стоп-листе», — сообщает официальный telegram-канал предприятия. Нередко пассажиры сталкиваются с блокировкой своей банковской карты в момент оплаты проезда. В таких ситуациях нужна срочная ее разблокировка или придется сойти с рейса. Для этого в автобусах разместили специальный стикер с QR-кодом. Он направляет пассажиров на веб-сайт, где они могут узнать о наличии задолженности по своей карте и незамедлительно ее погасить.