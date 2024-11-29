29 ноября 2024

Челябинцам объяснили блокировку карт при оплате проезда в автобусах

Жители Челябинска не могут оплатить проезд картой, если она попала в стоп-лист
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, салон автобуса, автобус гармошка
Челябинцам блокируют карты, если оплата за более ранние поездки не прошла Фото:

Пассажиры челябинского общественного транспорта, у которых не прошла проезда, не смогут воспользоваться картой повторно. Сначала им необходимо погасить задолженность и снять блокировку, рассказали в МУП «Служба организации движения» Челябинска.

«В случае использования карты для оплаты проезда без последующего списания средств возникает долг по карте, в результате чего она автоматически включается в стоп-лист системы. До момента погашения задолженности использование карты для проезда невозможно. При попытке провести оплату на экране терминала появляется уведомление: «Карта в стоп-листе», — сообщает официальный telegram-канал предприятия.

Нередко пассажиры сталкиваются с блокировкой своей банковской карты в момент оплаты проезда. В таких ситуациях нужна срочная ее разблокировка или придется сойти с рейса. Для этого в автобусах разместили специальный стикер с QR-кодом. Он направляет пассажиров на веб-сайт, где они могут узнать о наличии задолженности по своей карте и незамедлительно ее погасить.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажиры челябинского общественного транспорта, у которых не прошла проезда, не смогут воспользоваться картой повторно. Сначала им необходимо погасить задолженность и снять блокировку, рассказали в МУП «Служба организации движения» Челябинска. «В случае использования карты для оплаты проезда без последующего списания средств возникает долг по карте, в результате чего она автоматически включается в стоп-лист системы. До момента погашения задолженности использование карты для проезда невозможно. При попытке провести оплату на экране терминала появляется уведомление: «Карта в стоп-листе», — сообщает официальный telegram-канал предприятия. Нередко пассажиры сталкиваются с блокировкой своей банковской карты в момент оплаты проезда. В таких ситуациях нужна срочная ее разблокировка или придется сойти с рейса. Для этого в автобусах разместили специальный стикер с QR-кодом. Он направляет пассажиров на веб-сайт, где они могут узнать о наличии задолженности по своей карте и незамедлительно ее погасить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...