Как свердловские чиновники хитрят со своими деньгами: доклад борца с коррупцией

В Свердловской области сократилось число коррупционных преступлений

04 декабря 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Зачастую чиновники и депутаты не знают антикоррупционное законодательство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Число коррупционных преступлений среди чиновников в Свердловской области снижается, однако системные ошибки есть до сих пор. Например, некоторые главы записывают свое имущество на сожительниц, пытаясь скрыть доходы, или пользуются банковскими карточками третьих лиц. Самые частые, а также самые нелепые нарушения в этой сфере назвал глава областного департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев. «В одной из администраций начальник отдела закупок не указала сведения о сестре, фирме которой долгое время обеспечивала победу в муниципальных торгах. Ситуация осложнялась тем, что сестра проживала в соседнем муниципалитете под другой фамилией. Чиновница была уволена и внесена в федеральный реестр уволенных по утрате доверия», — начал Ширалиев. Ведомство Ильхама Ширалиева внимательно следит за финансовой чистоплотностью чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Всего в этом реестре 3000 лиц, из них 120 свердловчан. Вспоминая остальных, чиновник, в частности, назвал фамилии экс-главы Пышминского района Виктора Соколова и экс-главы Белоярского Сергея Прохоренко — оба осуждены за взятку. Среди других нарушений, на которых акцентировал внимание Ширалиев, были и такие: служащий одной из администраций параллельно занимался коммерческой деятельность; в другом муниципалитете замглавы был ликвидатором хозяйственного общества. «Странно, что об этом глава узнал в ходе нашего визита, заместитель уже уволен», — отметил Ширалиев. Еще один глава взял в долг деньги у своего друга, который руководит подконтрольной администрации управляющей компании, а после инициировал его награждение. Причем с гарантией некоторых льгот. Часто борцы с коррупцией выявляют случаи аффилированности местных чиновников с родственниками и иными лицами. Например, некоторые градоначальники записывают свое имущество на сожительниц. «Примеров масса и не только на муниципальном уровне», — обозначил Ширалиев. Также муниципальные служащие покупают финансовые активы, зачастую не понимая, что они иностранные. Другая частая проблема — незнание депутатами антикоррупционного законодательства, что ставит под угрозу работу всей думы. Например, в одном из муниципалитетов прокуратура выявила нарушения законодательства о предоставлении сведений о доходах более чем у десятка депутатов, пятерых из них сейчас хотят досрочно лишить полномочий. «Частым умышленным коррупционным нарушением является использование банковских карт третьих лиц. За такими взаимоотношениями как правило скрывается конфликт интересов. Нами был выявлен факт — использование главой банковской карты, оформленной на супругу бывшего компаньона главы, который регулярно выигрывал тендеры. На карту ежемесячно поступала значительная сумма. Глава уже уволен и осужден за получение взятки», — рассказал Ширалиев. При этом число нарушений антикоррупционного законодательства сократилось с 266 в 2022-м до 207 в 2023-м. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число коррупционных преступлений среди чиновников в Свердловской области снижается, однако системные ошибки есть до сих пор. Например, некоторые главы записывают свое имущество на сожительниц, пытаясь скрыть доходы, или пользуются банковскими карточками третьих лиц. Самые частые, а также самые нелепые нарушения в этой сфере назвал глава областного департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев. «В одной из администраций начальник отдела закупок не указала сведения о сестре, фирме которой долгое время обеспечивала победу в муниципальных торгах. Ситуация осложнялась тем, что сестра проживала в соседнем муниципалитете под другой фамилией. Чиновница была уволена и внесена в федеральный реестр уволенных по утрате доверия», — начал Ширалиев. Всего в этом реестре 3000 лиц, из них 120 свердловчан. Вспоминая остальных, чиновник, в частности, назвал фамилии экс-главы Пышминского района Виктора Соколова и экс-главы Белоярского Сергея Прохоренко — оба осуждены за взятку. Среди других нарушений, на которых акцентировал внимание Ширалиев, были и такие: служащий одной из администраций параллельно занимался коммерческой деятельность; в другом муниципалитете замглавы был ликвидатором хозяйственного общества. «Странно, что об этом глава узнал в ходе нашего визита, заместитель уже уволен», — отметил Ширалиев. Еще один глава взял в долг деньги у своего друга, который руководит подконтрольной администрации управляющей компании, а после инициировал его награждение. Причем с гарантией некоторых льгот. Часто борцы с коррупцией выявляют случаи аффилированности местных чиновников с родственниками и иными лицами. Например, некоторые градоначальники записывают свое имущество на сожительниц. «Примеров масса и не только на муниципальном уровне», — обозначил Ширалиев. Также муниципальные служащие покупают финансовые активы, зачастую не понимая, что они иностранные. Другая частая проблема — незнание депутатами антикоррупционного законодательства, что ставит под угрозу работу всей думы. Например, в одном из муниципалитетов прокуратура выявила нарушения законодательства о предоставлении сведений о доходах более чем у десятка депутатов, пятерых из них сейчас хотят досрочно лишить полномочий. «Частым умышленным коррупционным нарушением является использование банковских карт третьих лиц. За такими взаимоотношениями как правило скрывается конфликт интересов. Нами был выявлен факт — использование главой банковской карты, оформленной на супругу бывшего компаньона главы, который регулярно выигрывал тендеры. На карту ежемесячно поступала значительная сумма. Глава уже уволен и осужден за получение взятки», — рассказал Ширалиев. При этом число нарушений антикоррупционного законодательства сократилось с 266 в 2022-м до 207 в 2023-м.