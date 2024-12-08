Водитель въехала в подъезд в Нижневартовске
Жительница Нижневартовска врезалась в подъезд на своем автомобиле. Полицейские выписали вартовчанке штраф, сообщили URA.RU в окружном УМВД.
«Нашли, привлекли к ответственности по статье 12.19 КоАП РФ (нарушение правил парковки — прим. URA.RU), штраф 1000 рублей. За рулем была женщина, 44 года», — говорится в сообщении.
Ситуация произошла возле дома № 95 на улице Мира. Инцидент записала камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно как иномарка во время парковки врезается во входную группу дома.
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