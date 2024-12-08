08 декабря 2024
07 декабря 2024

В Нижневартовске иномарка влетела в подъезд. Видео

Полиция наказала жительницу Нижневартовска, врезавшуюся в подъезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель въехала в подъезд в Нижневартовске
Водитель въехала в подъезд в Нижневартовске Фото:

Жительница Нижневартовска врезалась в подъезд на своем автомобиле. Полицейские выписали вартовчанке штраф, сообщили URA.RU в окружном УМВД.

«Нашли, привлекли к ответственности по статье 12.19 КоАП РФ (нарушение правил парковки — прим. URA.RU), штраф 1000 рублей. За рулем была женщина, 44 года», — говорится в сообщении.

Ситуация произошла возле дома № 95 на улице Мира. Инцидент записала камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно как иномарка во время парковки врезается во входную группу дома.

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Жительница Нижневартовска врезалась в подъезд на своем автомобиле. Полицейские выписали вартовчанке штраф, сообщили URA.RU в окружном УМВД. «Нашли, привлекли к ответственности по статье 12.19 КоАП РФ (нарушение правил парковки — прим. URA.RU), штраф 1000 рублей. За рулем была женщина, 44 года», — говорится в сообщении. Ситуация произошла возле дома № 95 на улице Мира. Инцидент записала камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно как иномарка во время парковки врезается во входную группу дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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