Бастрыкин раскрыл, сколько денег за контракты брали с бизнесменов в правительстве Подмосковья

Бывшая первый зампреда правительства Подмосковья Светлана Стригункова и ее сообщники получали взятки размером 5-10% от госконтрактов. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, добавив, что контракты заключались в период с 2021 по 2023 годы с руководителями строительных компаний.
«Расследуется уголовное дело в отношении первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой и ее сообщников. По данным следствия, в 2021-2023 годах соучастники получили от руководителей нескольких строительных организаций взятки в соотношении 5-10% от общих сумм заключенных госконтрактов», — сказал Бастрыкин в беседе с РИА Новости. По его словам, взятки были получены обвиняемыми за покровительство при выполнении и оплате контрактов по ремонту медучреждений Подмосковья, а также за подписание актов о выполнении работ.
Стригункову арестовали в апреле 2024 года по делу о взятках за госконтракты по ремонту больниц. Ей вменялось получение не менее 123 миллионов рублей, однако вину первый зампреда правительства Подмосковья не признавала.
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