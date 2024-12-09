Бастрыкин раскрыл, сколько денег за контракты брали с бизнесменов в правительстве Подмосковья

Бастрыкин: строители платили чиновнице Стригунковой 5-10% от суммы госконтракта
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В правительстве Подмосковья получали взятки с 2021 по 2023 годы, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин
В правительстве Подмосковья получали взятки с 2021 по 2023 годы, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин Фото:

Бывшая первый зампреда правительства Подмосковья Светлана Стригункова и ее сообщники получали взятки размером 5-10% от госконтрактов. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, добавив, что контракты заключались в период с 2021 по 2023 годы с руководителями строительных компаний.

«Расследуется уголовное дело в отношении первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой и ее сообщников. По данным следствия, в 2021-2023 годах соучастники получили от руководителей нескольких строительных организаций взятки в соотношении 5-10% от общих сумм заключенных госконтрактов», — сказал Бастрыкин в беседе с РИА Новости. По его словам, взятки были получены обвиняемыми за покровительство при выполнении и оплате контрактов по ремонту медучреждений Подмосковья, а также за подписание актов о выполнении работ. 

Стригункову арестовали в апреле 2024 года по делу о взятках за госконтракты по ремонту больниц. Ей вменялось получение не менее 123 миллионов рублей, однако вину первый зампреда правительства Подмосковья не признавала.

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Бывшая первый зампреда правительства Подмосковья Светлана Стригункова и ее сообщники получали взятки размером 5-10% от госконтрактов. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, добавив, что контракты заключались в период с 2021 по 2023 годы с руководителями строительных компаний. «Расследуется уголовное дело в отношении первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой и ее сообщников. По данным следствия, в 2021-2023 годах соучастники получили от руководителей нескольких строительных организаций взятки в соотношении 5-10% от общих сумм заключенных госконтрактов», — сказал Бастрыкин в беседе с РИА Новости. По его словам, взятки были получены обвиняемыми за покровительство при выполнении и оплате контрактов по ремонту медучреждений Подмосковья, а также за подписание актов о выполнении работ.  Стригункову арестовали в апреле 2024 года по делу о взятках за госконтракты по ремонту больниц. Ей вменялось получение не менее 123 миллионов рублей, однако вину первый зампреда правительства Подмосковья не признавала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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