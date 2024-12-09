В Дамаске прекратилась стрельба

Стрельба в столице Сирии — Дамаске, которую ранее захватили местные повстанцы, полностью прекратилась. Об этом заявили очевидцы.
«Стрельба полностью прекратилась, город ожил, живет обычной жизнью, работают базары, магазины», — сообщил очевидец в беседе ТАСС. По его словам, боевики исчезли с улиц, а народ ждет действий новой власти.
В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками террористических организаций, и войсками правительства. Это привело к захвату ряда важнейших городов страны, в том числе Дамаска, откуда 8 декабря улетел, покинув пост президента Сирии, Башар Асад.
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