В Дамаске прекратилась стрельба

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С улиц Дамаска в Сирии исчезли вооруженные люди, сообщили очевидцы
С улиц Дамаска в Сирии исчезли вооруженные люди, сообщили очевидцы Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Стрельба в столице Сирии — Дамаске, которую ранее захватили местные повстанцы, полностью прекратилась. Об этом заявили очевидцы.

«Стрельба полностью прекратилась, город ожил, живет обычной жизнью, работают базары, магазины», — сообщил очевидец в беседе ТАСС. По его словам, боевики исчезли с улиц, а народ ждет действий новой власти.

В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками террористических организаций, и войсками правительства. Это привело к захвату ряда важнейших городов страны, в том числе Дамаска, откуда 8 декабря улетел, покинув пост президента Сирии, Башар Асад. 

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Стрельба в столице Сирии — Дамаске, которую ранее захватили местные повстанцы, полностью прекратилась. Об этом заявили очевидцы. «Стрельба полностью прекратилась, город ожил, живет обычной жизнью, работают базары, магазины», — сообщил очевидец в беседе ТАСС. По его словам, боевики исчезли с улиц, а народ ждет действий новой власти. В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками террористических организаций, и войсками правительства. Это привело к захвату ряда важнейших городов страны, в том числе Дамаска, откуда 8 декабря улетел, покинув пост президента Сирии, Башар Асад. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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