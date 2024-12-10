Новозеландского наемника осудили на 14 лет и конфисковали у него 1,3 млн рублей

Курский областной суд вынес приговор в отношении гражданина Новой Зеландии Джордана О?Брайена, лишив его свободы на 14 лет за вторжение на территорию Курской области в составе ВСУ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
«Курский областной суд признал Джордана О?Брайена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ, и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — передает telegram-канал. Там добавили, что в августе 2024 года он вместе с воинским подразделением ВСУ осуществил нелегальное пересечение границы Курской области, где принял участие в продолжающихся военных действиях.
Обвиняемый О «Брайен, который находится в международном розыске, был заочно арестован по решению районного суда города Москвы. Следствие утверждает, что в 2022 году он присоединился к ВСУ как наемник и принимал участие в боевых действиях против ВС РФ, получая за это финансовое вознаграждение. Суд постановил конфисковать денежные средства, заработанные О „Брайеном в ходе совершения этого преступления, на общую сумму свыше 1,3 млн рублей, и передать их в государственную собственность РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.