«Мама пыталась спасти»: двухлетний малыш заживо сгорел в свердловской деревне. Фото

Двухлетний малыш заживо сгорел в свердловской деревне Хомутинина

10 декабря 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 100 «квадратов» (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В деревне Хомутина Талицкого городского округа (Свердловская область) 10 декабря двухлетний мальчик заживо сгорел во время пожара в частном доме, где находился один. Мама пыталась вытащить ребенка, но ничего не вышло, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В деревне Хомутинина двухлетний мальчик остался один дома. В это время начался пожар. Мама безуспешно пыталась спасти малыша. С ожогами она госпитализирована», — пояснили в ведомстве. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Его тушили семь спасателей и три единицы спецтехники. Сотрудники прокуратуры уже организовали проверку по факту гибели малыша. Известно, что ребенок воспитывался в полной многодетной семье, которая не состояла на учете в органах системы профилактики. Правоохранители также взяли на контроль проведение доследственной проверки. Сейчас также следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции устанавливают все обстоятельства ЧП. «Для определения точных причин возгорания и смерти ребенка будут проведены необходимые экспертные исследования», — пояснили в региональном СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть территориального ОВД в 11:20, а в 14:05 стало известно о смерти малыша. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Хомутина Талицкого городского округа (Свердловская область) 10 декабря двухлетний мальчик заживо сгорел во время пожара в частном доме, где находился один. Мама пыталась вытащить ребенка, но ничего не вышло, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В деревне Хомутинина двухлетний мальчик остался один дома. В это время начался пожар. Мама безуспешно пыталась спасти малыша. С ожогами она госпитализирована», — пояснили в ведомстве. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Его тушили семь спасателей и три единицы спецтехники. Сотрудники прокуратуры уже организовали проверку по факту гибели малыша. Известно, что ребенок воспитывался в полной многодетной семье, которая не состояла на учете в органах системы профилактики. Правоохранители также взяли на контроль проведение доследственной проверки. Сейчас также следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции устанавливают все обстоятельства ЧП. «Для определения точных причин возгорания и смерти ребенка будут проведены необходимые экспертные исследования», — пояснили в региональном СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть территориального ОВД в 11:20, а в 14:05 стало известно о смерти малыша.