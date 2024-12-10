«Мама пыталась спасти»: двухлетний малыш заживо сгорел в свердловской деревне. Фото

Двухлетний малыш заживо сгорел в свердловской деревне Хомутинина
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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Площадь пожара составила 100 «квадратов» (архивное фото) Фото:

В деревне Хомутина Талицкого городского округа (Свердловская область) 10 декабря двухлетний мальчик заживо сгорел во время пожара в частном доме, где находился один. Мама пыталась вытащить ребенка, но ничего не вышло, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В деревне Хомутинина двухлетний мальчик остался один дома. В это время начался пожар. Мама безуспешно пыталась спасти малыша. С ожогами она госпитализирована», — пояснили в ведомстве. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Его тушили семь спасателей и три единицы спецтехники.

Сотрудники прокуратуры уже организовали проверку по факту гибели малыша. Известно, что ребенок воспитывался в полной многодетной семье, которая не состояла на учете в органах системы профилактики. Правоохранители также взяли на контроль проведение доследственной проверки.

Сейчас также следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции устанавливают все обстоятельства ЧП. «Для определения точных причин возгорания и смерти ребенка будут проведены необходимые экспертные исследования», — пояснили в региональном СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть территориального ОВД в 11:20, а в 14:05 стало известно о смерти малыша.

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В деревне Хомутина Талицкого городского округа (Свердловская область) 10 декабря двухлетний мальчик заживо сгорел во время пожара в частном доме, где находился один. Мама пыталась вытащить ребенка, но ничего не вышло, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В деревне Хомутинина двухлетний мальчик остался один дома. В это время начался пожар. Мама безуспешно пыталась спасти малыша. С ожогами она госпитализирована», — пояснили в ведомстве. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Его тушили семь спасателей и три единицы спецтехники. Сотрудники прокуратуры уже организовали проверку по факту гибели малыша. Известно, что ребенок воспитывался в полной многодетной семье, которая не состояла на учете в органах системы профилактики. Правоохранители также взяли на контроль проведение доследственной проверки. Сейчас также следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции устанавливают все обстоятельства ЧП. «Для определения точных причин возгорания и смерти ребенка будут проведены необходимые экспертные исследования», — пояснили в региональном СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть территориального ОВД в 11:20, а в 14:05 стало известно о смерти малыша.
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