45 человек эвакуировались из горящей многоэтажки в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар тушили 20 сотрудников МЧС (архивное фото)
Пожар тушили 20 сотрудников МЧС (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 10 декабря загорелась квартира в многоэтажке на улице Высоцкого, 28. Из здания эвакуировались 45 человек, включая восемь детей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«10 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в г. Екатеринбурге в районе ул. Высоцкого... Из здания эвакуировано 45 человек, из них восемь детей. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.

В квартире на 14-м этаже здания загорелся балкон. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 20 сотрудников МЧС и шесть спецмашин.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 10 декабря загорелась квартира в многоэтажке на улице Высоцкого, 28. Из здания эвакуировались 45 человек, включая восемь детей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «10 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в г. Екатеринбурге в районе ул. Высоцкого... Из здания эвакуировано 45 человек, из них восемь детей. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве. В квартире на 14-м этаже здания загорелся балкон. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 20 сотрудников МЧС и шесть спецмашин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...