В Екатеринбурге вечером 10 декабря загорелась квартира в многоэтажке на улице Высоцкого, 28. Из здания эвакуировались 45 человек, включая восемь детей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«10 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в г. Екатеринбурге в районе ул. Высоцкого... Из здания эвакуировано 45 человек, из них восемь детей. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.
В квартире на 14-м этаже здания загорелся балкон. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 20 сотрудников МЧС и шесть спецмашин.
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