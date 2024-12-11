Губернатор Куйвашев рассказал о ремонте «Городка чекистов» в Екатеринбурге

«Городок чекистов» в Екатеринбурге начнут ремонтировать в 2025 году
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Городок чекистов. Екатеринбург, гостиница исеть, конструктивизм, городок чекистов, проспект ленина69/1
Ремонтные работы в «Городке чекистов» начнутся в 2025 году Фото:

Ремонт «Городка чекистов» в Екатеринбурге начнется в 2025 году. На реставрацию кровли жилкомплекса уже выделено около 60 млн рублей, сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии.

«Прежде чем приступить к реставрации, нужно подготовить соответствующие документы. Мы около 60 млн рублей выделили на реставрацию кровли. Уверен, что в следующем году мы приступим к ремонту мест общего пользования», — сказал Куйвашев Он поручил контролировать процесс мэру Алексею Орлову.

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Ремонт «Городка чекистов» в Екатеринбурге начнется в 2025 году. На реставрацию кровли жилкомплекса уже выделено около 60 млн рублей, сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии. «Прежде чем приступить к реставрации, нужно подготовить соответствующие документы. Мы около 60 млн рублей выделили на реставрацию кровли. Уверен, что в следующем году мы приступим к ремонту мест общего пользования», — сказал Куйвашев Он поручил контролировать процесс мэру Алексею Орлову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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