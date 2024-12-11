Недобросовестный подрядчик из ХМАО нашел способ заработать миллионы на контрактах с мэрией Нефтеюганска. Источник в политическом истеблишменте города заявил, что жена руководителя компании «Промжилсервис», сорвавшей в 2023 году сроки по строительству ледовых городков, выиграла торги на выполнение работы по монтажу новогодних елей и праздничной иллюминации, вдвое сбив цену от изначальной стоимости контракта.
«Клан Банновых снова пытается заработать на подрядах в Нефтеюганске. В прошлом году были скандалы с новогодними городками, жители так и не дождались их к 31 декабря. „Промжилсервис“ внесли в черный список, но теперь в торгах участвует жена директора компании Алесандра Баннова Анастасия», — возмущается инсайдер.
Согласно данным из открытых источников, компания «Промжилсервис», руководителем и учредителем которой является Александр Баннов, была внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Торги на украшение города в 2024 году выиграла индивидуальный предприниматель Анастасия Баннова. Подтвердить факт наличия родственной связи на момент публикации не представляется возможным.
Судя по данным с сайта госзакупок, ИП Баннова снизила первоначальную цену контракта с 8,4 до 4,6 миллионов рублей. Контракт заключен 25 ноября, но на момент публикации новости горожане сообщают, что работы начались с опозданием в две недели. «Мы переживаем, что в Нефтеюганске снова подрядчики испортят праздник жителям города. До Нового года осталось три недели, а работы начались только 10 декабря», — замечает один из жителей города.
Скандал с новогодними городками в декабре 2023 и январе 2024 стал одним из триггеров к ухудшению отношений между тогдашним мэром Эльвирой Бугай и гордумой. В итоге все вылилось в попытки импичмента и досрочную отставку главы города.
Дозвониться до нового градоначальника Нефтеюганска Юрия Чекунова на момент публикации новости не удалось. В мэрию направлен запрос.
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