На бывшую должность омбудсмена КМНС ХМАО прочат ставленницу из клана сенатора

На портале «Команда Югры» завершилось народное голосование за кандидатов на должность директора в резерв этнографического музея «Торум Маа». С большим отрывом от конкурента победила Елена Федотова.
«Федотова Елена Терентьева. Директор МАУК с.п. Казым „Центр историко-культурного наследия „Касум ех“. Количество голосов: 163“, — следует из итогов голосования. Тем временем другая претендентка на должность Руслана Галив, которая сейчас возглавляет „Экоцентр“ в Мегионе, набрала 106 голосов.
Музей возглавляла Людмила Алферова, ставшая первым омбудсменом по правам коренных и малочисленных народов Севера. Временно исполняющей обязанности директора «Торум Маа» на сайте музея указана Вероника Аптрашитова.
Источники URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что в последнее время в среде КМНС усилился клан из Казыма — родины матери губернатора Руслана Кухарука и родственников его зама по соцразвитию (курирует образование, культуру и физкультуру — прим. ред.) Елены Майер.
Ранее назначение пост директора «Центра ремесел» получила экс-завотделом проектной деятельности Центра историко-культурного наследия «Касум Ех» Кабакова. А теперь в голосовании на портале «Команда Югры» победила директор этого учреждения Федотова. «Говорят, что именно она и возглавит этнографический музей „Торум Маа“, который Алферова покинула, получив должность уполномоченного. Все они считаются соратницами югорского сенатора, что уже вызвало недовольство в рядах противоборствующих кланов КМНС», — сообщает инсайдер.
