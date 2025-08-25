Политэлиты недовольны качеством строительства самой дорогой новостройки в Ханты-Мансийске. Инсайд

Жильцы элитного дома «Дягилев» в Ханты-Мансийске жалуются на проблемную стройку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ханты-Мансийске дом, где купили квартиры югорские элиты, оказался в эпицентре скандала
В Ханты-Мансийске дом, где купили квартиры югорские элиты, оказался в эпицентре скандала Фото:

Политэлиты недовольны качеством строительства одной из самых дорогих новостроек в Ханты-Мансийске. Источник URA.RU сообщает, что «Дягилев», где купили квартиры члены югорского кабмина, не дотягивает до заявленного «дома бизнес-класса», где самая дешевая квартира обходится более чем в 10 миллионов рублей.

«Высокопоставленные жильцы в чате обсуждают проблемы внешней отделки и недостатки конструкции — например, водоотвод с крыши идет прямо на уложенную волной тротуарную плитку, с дефектами выполнена облицовка фасада. Кроме того дом сдали с серьезным опозданием. Представитель застройщика претензии собственников игнорирует, а жители говорят, что до сих пор не могут получить ключи, чтобы попасть в свои квартиры и увидеть предстоящий фронт работ», — сообщает инсайдер.

Представитель застройщика в беседе с журналистом сообщила, что внешние дефекты будут устранены. Собеседница также заявила, что ключи уже выдаются.

Однако собственники в домовом чате опровергают эту информацию. «Нам предложили технические вопросы решать с инженером. При этом, дом сдан — у Жилстройнадзора ХМАО не было нареканий», — уточнил инсайдер. Он предоставил в редакцию подтверждающую информацию и копию ответа девелопера, в котором тот предлагает «не вводить раньше времени в заблуждение соседей», ведь они «получили долгожданную новость о вводе дома».

ЖК строит ООО «Специализированный застройщик „Дягилев“», который входит в холдинг «Азбука девелопмент» югорского бизнесмена Вачагана Мовсисяна. Он тесно связан с бывшим замгубернатора ХМАО Алексеем Охлопковым. После отставки последнего из югорского кабмина они запустили совместный бизнес в Москве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Политэлиты недовольны качеством строительства одной из самых дорогих новостроек в Ханты-Мансийске. Источник URA.RU сообщает, что «Дягилев», где купили квартиры члены югорского кабмина, не дотягивает до заявленного «дома бизнес-класса», где самая дешевая квартира обходится более чем в 10 миллионов рублей. «Высокопоставленные жильцы в чате обсуждают проблемы внешней отделки и недостатки конструкции — например, водоотвод с крыши идет прямо на уложенную волной тротуарную плитку, с дефектами выполнена облицовка фасада. Кроме того дом сдали с серьезным опозданием. Представитель застройщика претензии собственников игнорирует, а жители говорят, что до сих пор не могут получить ключи, чтобы попасть в свои квартиры и увидеть предстоящий фронт работ», — сообщает инсайдер. Представитель застройщика в беседе с журналистом сообщила, что внешние дефекты будут устранены. Собеседница также заявила, что ключи уже выдаются. Однако собственники в домовом чате опровергают эту информацию. «Нам предложили технические вопросы решать с инженером. При этом, дом сдан — у Жилстройнадзора ХМАО не было нареканий», — уточнил инсайдер. Он предоставил в редакцию подтверждающую информацию и копию ответа девелопера, в котором тот предлагает «не вводить раньше времени в заблуждение соседей», ведь они «получили долгожданную новость о вводе дома». ЖК строит ООО «Специализированный застройщик „Дягилев“», который входит в холдинг «Азбука девелопмент» югорского бизнесмена Вачагана Мовсисяна. Он тесно связан с бывшим замгубернатора ХМАО Алексеем Охлопковым. После отставки последнего из югорского кабмина они запустили совместный бизнес в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...