Политэлиты недовольны качеством строительства одной из самых дорогих новостроек в Ханты-Мансийске. Источник URA.RU сообщает, что «Дягилев», где купили квартиры члены югорского кабмина, не дотягивает до заявленного «дома бизнес-класса», где самая дешевая квартира обходится более чем в 10 миллионов рублей.
«Высокопоставленные жильцы в чате обсуждают проблемы внешней отделки и недостатки конструкции — например, водоотвод с крыши идет прямо на уложенную волной тротуарную плитку, с дефектами выполнена облицовка фасада. Кроме того дом сдали с серьезным опозданием. Представитель застройщика претензии собственников игнорирует, а жители говорят, что до сих пор не могут получить ключи, чтобы попасть в свои квартиры и увидеть предстоящий фронт работ», — сообщает инсайдер.
Представитель застройщика в беседе с журналистом сообщила, что внешние дефекты будут устранены. Собеседница также заявила, что ключи уже выдаются.
Однако собственники в домовом чате опровергают эту информацию. «Нам предложили технические вопросы решать с инженером. При этом, дом сдан — у Жилстройнадзора ХМАО не было нареканий», — уточнил инсайдер. Он предоставил в редакцию подтверждающую информацию и копию ответа девелопера, в котором тот предлагает «не вводить раньше времени в заблуждение соседей», ведь они «получили долгожданную новость о вводе дома».
ЖК строит ООО «Специализированный застройщик „Дягилев“», который входит в холдинг «Азбука девелопмент» югорского бизнесмена Вачагана Мовсисяна. Он тесно связан с бывшим замгубернатора ХМАО Алексеем Охлопковым. После отставки последнего из югорского кабмина они запустили совместный бизнес в Москве.
