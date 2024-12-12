В ХМАО председателю районного суда прочат смену работы

Председатель Ханты-Мансийского районного суда Владислав Гавриш может покинуть свой пост и перейти на работу в суд ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Гавриш, председатель Ханты-Мансийского районного суда, покинет свой пост. Он более 10 лет отслужил на этой должности и теперь может вернуться в окружной суд, где работал ранее», — рассказал источник.
На его должность прочат судью из суда ХМАО Аркадия Кобу. Полномочия Гавриша истекают в декабре 2025 года, но по словам источника, они могут быть прекращены досрочно (судьи назначаются на шестилетний срок указом президента России Владимира Путина — прим. URA.RU). В пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда агентству данную информацию не подтвердили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!