В ХМАО председателю районного суда прочат смену работы

Председателю Ханты-Мансийского районного суда прочат должность в окружном суде
© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель районного суда Ханты-Мансийска может перейти на работу в окружной суд ХМАО
Председатель районного суда Ханты-Мансийска может перейти на работу в окружной суд ХМАО Фото:

Председатель Ханты-Мансийского районного суда Владислав Гавриш может покинуть свой пост и перейти на работу в суд ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Гавриш, председатель Ханты-Мансийского районного суда, покинет свой пост. Он более 10 лет отслужил на этой должности и теперь может вернуться в окружной суд, где работал ранее», — рассказал источник.

На его должность прочат судью из суда ХМАО Аркадия Кобу. Полномочия Гавриша истекают в декабре 2025 года, но по словам источника, они могут быть прекращены досрочно (судьи назначаются на шестилетний срок указом президента России Владимира Путина — прим. URA.RU). В пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда агентству данную информацию не подтвердили.

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Председатель Ханты-Мансийского районного суда Владислав Гавриш может покинуть свой пост и перейти на работу в суд ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Гавриш, председатель Ханты-Мансийского районного суда, покинет свой пост. Он более 10 лет отслужил на этой должности и теперь может вернуться в окружной суд, где работал ранее», — рассказал источник. На его должность прочат судью из суда ХМАО Аркадия Кобу. Полномочия Гавриша истекают в декабре 2025 года, но по словам источника, они могут быть прекращены досрочно (судьи назначаются на шестилетний срок указом президента России Владимира Путина — прим. URA.RU). В пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда агентству данную информацию не подтвердили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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