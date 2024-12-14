14 декабря 2024
13 декабря 2024

В ХМАО дрифтер снес ограждение, скрываясь от полиции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрифтер попытался скрыться от полиции в Сургуте и устроил ДТП
Дрифтер попытался скрыться от полиции в Сургуте и устроил ДТП Фото:

В Сургуте дрифтер устроил ДТП и снес ограждение, пытаясь скрыться от полиции. Авария произошла на пересечении улиц Маяковского и Университетской, сообщают СМИ. 

«Экипаж ППС заметил лихача на праворульной иномарке этой ночью на улице Маяковского. На требование остановиться гонщик не отреагировал и дал по газам. На пересечении с Университетской он не справился с управлением и снес металлическое ограждение», — рассказали в telegram-канале издания «К-Информ Сургут».

Сообщается, что после столкновения водитель попытался сбежать, однако инспекторы ППС его нагнали и передали сотрудникам Госавтоинспекции. На нарушителя составили протокол об административном нарушении. 

В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) дрифтеры устроили опасные гонки на главной площади. Полицейские установили их личности и привлекли к ответственности. 

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В Сургуте дрифтер устроил ДТП и снес ограждение, пытаясь скрыться от полиции. Авария произошла на пересечении улиц Маяковского и Университетской, сообщают СМИ.  «Экипаж ППС заметил лихача на праворульной иномарке этой ночью на улице Маяковского. На требование остановиться гонщик не отреагировал и дал по газам. На пересечении с Университетской он не справился с управлением и снес металлическое ограждение», — рассказали в telegram-канале издания «К-Информ Сургут». Сообщается, что после столкновения водитель попытался сбежать, однако инспекторы ППС его нагнали и передали сотрудникам Госавтоинспекции. На нарушителя составили протокол об административном нарушении.  В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) дрифтеры устроили опасные гонки на главной площади. Полицейские установили их личности и привлекли к ответственности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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