В Сургуте дрифтер устроил ДТП и снес ограждение, пытаясь скрыться от полиции. Авария произошла на пересечении улиц Маяковского и Университетской, сообщают СМИ.
«Экипаж ППС заметил лихача на праворульной иномарке этой ночью на улице Маяковского. На требование остановиться гонщик не отреагировал и дал по газам. На пересечении с Университетской он не справился с управлением и снес металлическое ограждение», — рассказали в telegram-канале издания «К-Информ Сургут».
Сообщается, что после столкновения водитель попытался сбежать, однако инспекторы ППС его нагнали и передали сотрудникам Госавтоинспекции. На нарушителя составили протокол об административном нарушении.
В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) дрифтеры устроили опасные гонки на главной площади. Полицейские установили их личности и привлекли к ответственности.
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