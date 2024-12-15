В Екатеринбурге утром 16 декабря образовались девятибалльные пробки — на фоне новых осадков и упущений в уборке города, которая была в выходные. Проблемы с движением на дорогах фиксирует сервис 2GIS.
Согласно картам, сложная ситуация на проспекте Космонавтов от станции метро «Уралмаш» в сторону Челюскинцев. Стоят автомобилисты на Советской от Уральской до Карла Либкнехта. Серьезный затор на Владимира Высоцкого и Малышева в сторону центра, стоит Московская, Репина, Шаумяна. Читатели URA.RU сообщают, что с трудом выезжают с Широкой речки, движение по Суходольской очень медленное.
В прошлый раз снегопад прошел в пятницу, 13 декабря, полностью устранить последствия стихии за выходные у коммунальщиков не получилось. В этом лично убедились корреспонденты URA.RU, проинспектировав все восемь районов, а также пообщавшись с местными жителями. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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