15 декабря 2024

Екатеринбург встал в девятибалльные пробки из-за нового снегопада. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург, снег, пробка, транспорт, зима, троллейбус, непогода, снегопад, автомобили
Утром в понедельник автотрафик на дорогах традиционно высокий Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург утонул в снегу после мощного снегопада

В Екатеринбурге утром 16 декабря образовались девятибалльные пробки — на фоне новых осадков и упущений в уборке города, которая была в выходные. Проблемы с движением на дорогах фиксирует сервис 2GIS.

Согласно картам, сложная ситуация на проспекте Космонавтов от станции метро «Уралмаш» в сторону Челюскинцев. Стоят автомобилисты на Советской от Уральской до Карла Либкнехта. Серьезный затор на Владимира Высоцкого и Малышева в сторону центра, стоит Московская, Репина, Шаумяна. Читатели URA.RU сообщают, что с трудом выезжают с Широкой речки, движение по Суходольской очень медленное.

В прошлый раз снегопад прошел в пятницу, 13 декабря, полностью устранить последствия стихии за выходные у коммунальщиков не получилось. В этом лично убедились корреспонденты URA.RU, проинспектировав все восемь районов, а также пообщавшись с местными жителями. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Дорожная ситуация на 8:50 утра
Дорожная ситуация на 8:50 утра
Яндекс.Карты оценивают пробки на восемь баллов
Яндекс.Карты оценивают пробки на восемь баллов

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В Екатеринбурге утром 16 декабря образовались девятибалльные пробки — на фоне новых осадков и упущений в уборке города, которая была в выходные. Проблемы с движением на дорогах фиксирует сервис 2GIS. Согласно картам, сложная ситуация на проспекте Космонавтов от станции метро «Уралмаш» в сторону Челюскинцев. Стоят автомобилисты на Советской от Уральской до Карла Либкнехта. Серьезный затор на Владимира Высоцкого и Малышева в сторону центра, стоит Московская, Репина, Шаумяна. Читатели URA.RU сообщают, что с трудом выезжают с Широкой речки, движение по Суходольской очень медленное. В прошлый раз снегопад прошел в пятницу, 13 декабря, полностью устранить последствия стихии за выходные у коммунальщиков не получилось. В этом лично убедились корреспонденты URA.RU, проинспектировав все восемь районов, а также пообщавшись с местными жителями. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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