Екатеринбург встал в девятибалльные пробки из-за нового снегопада. Скрин

16 декабря 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

Утром в понедельник автотрафик на дорогах традиционно высокий Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург утонул в снегу после мощного снегопада В Екатеринбурге утром 16 декабря образовались девятибалльные пробки — на фоне новых осадков и упущений в уборке города, которая была в выходные. Проблемы с движением на дорогах фиксирует сервис 2GIS. Согласно картам, сложная ситуация на проспекте Космонавтов от станции метро «Уралмаш» в сторону Челюскинцев. Стоят автомобилисты на Советской от Уральской до Карла Либкнехта. Серьезный затор на Владимира Высоцкого и Малышева в сторону центра, стоит Московская, Репина, Шаумяна. Читатели URA.RU сообщают, что с трудом выезжают с Широкой речки, движение по Суходольской очень медленное. В прошлый раз снегопад прошел в пятницу, 13 декабря, полностью устранить последствия стихии за выходные у коммунальщиков не получилось. В этом лично убедились корреспонденты URA.RU, проинспектировав все восемь районов, а также пообщавшись с местными жителями. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Дорожная ситуация на 8:50 утра Скрин: 2GIS Яндекс.Карты оценивают пробки на восемь баллов Скрин: Яндекс. Карты Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 16 декабря образовались девятибалльные пробки — на фоне новых осадков и упущений в уборке города, которая была в выходные. Проблемы с движением на дорогах фиксирует сервис 2GIS. Согласно картам, сложная ситуация на проспекте Космонавтов от станции метро «Уралмаш» в сторону Челюскинцев. Стоят автомобилисты на Советской от Уральской до Карла Либкнехта. Серьезный затор на Владимира Высоцкого и Малышева в сторону центра, стоит Московская, Репина, Шаумяна. Читатели URA.RU сообщают, что с трудом выезжают с Широкой речки, движение по Суходольской очень медленное. В прошлый раз снегопад прошел в пятницу, 13 декабря, полностью устранить последствия стихии за выходные у коммунальщиков не получилось. В этом лично убедились корреспонденты URA.RU, проинспектировав все восемь районов, а также пообщавшись с местными жителями. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.