ФСБ и СК проверят транспортное предприятие Троицка

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Дороги после снегопада. Челябинск, автобус, грязь, снегопад, городской транспорт
На работу общественного транспорта поступило очень много жалоб Фото:

Работу общественного транспорта в Троицке Челябинской области проверят региональные ФСБ и СК. Об этом по итогам общения с жителями заявил глава города Дмитрий Гатов.

«Сегодня по итогам выездов и обращений граждан на жалобы по работе МУП ПАТП мной было подано заявление в Следственный комитет по городу Троицку. Начата проверка данного предприятия следственным комитетом при участии ФСБ», — уточнил Гатов на своей странице в соцсети.

Глава города отметил, что это решение было пронято после личного общения с жителями, а также изучения жалоб в соцсетях. В комментариях к посту Гатова отозвались десятки людей с благодарностями за его работу. «Неужели в городе появился хозяин», — пишет Ольга Б. «Слава Богу, в городе появился хозяин, а не гость», — говорит Наталья Н. «Неужели появился хороший мэр в нашем городе. Спасибо вам большое, что слышите людей», — указывает Вероника Г.

Гатов был избран депутатами главой Троицка 17 сентября. Ранее он уже работал главой Коркино, где родился, затем главой Еманжелинска, а потом по поручению губернатора региона Алексея Текслера уехал в ДНР, где стал первым заместителем главы администрации Волновахского района.

В тот же день, 17 сентября, завершился срок полномочий предыдущего мэра Александра Виноградова, избранного пять лет назад. Этот день Виноградов встретил в СИЗО, где находится по обвинению в получении взятки.

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Работу общественного транспорта в Троицке Челябинской области проверят региональные ФСБ и СК. Об этом по итогам общения с жителями заявил глава города Дмитрий Гатов. «Сегодня по итогам выездов и обращений граждан на жалобы по работе МУП ПАТП мной было подано заявление в Следственный комитет по городу Троицку. Начата проверка данного предприятия следственным комитетом при участии ФСБ», — уточнил Гатов на своей странице в соцсети. Глава города отметил, что это решение было пронято после личного общения с жителями, а также изучения жалоб в соцсетях. В комментариях к посту Гатова отозвались десятки людей с благодарностями за его работу. «Неужели в городе появился хозяин», — пишет Ольга Б. «Слава Богу, в городе появился хозяин, а не гость», — говорит Наталья Н. «Неужели появился хороший мэр в нашем городе. Спасибо вам большое, что слышите людей», — указывает Вероника Г. Гатов был избран депутатами главой Троицка 17 сентября. Ранее он уже работал главой Коркино, где родился, затем главой Еманжелинска, а потом по поручению губернатора региона Алексея Текслера уехал в ДНР, где стал первым заместителем главы администрации Волновахского района. В тот же день, 17 сентября, завершился срок полномочий предыдущего мэра Александра Виноградова, избранного пять лет назад. Этот день Виноградов встретил в СИЗО, где находится по обвинению в получении взятки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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