Чиновник призвал наказывать алиментщиков «без предела жестокости»

Глава комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил ужесточить наказание для россиян, которые не платят алименты. Наказывать алиментщиков чиновник предлагает «без предела жестокости».
Никитин считает, что этим вопросом «надо серьезно заниматься». «Я за максимальное ужесточение санкций за неуплату алиментов. В этом вопросе предела жесткости быть не может никакого. Детей должны содержать оба родителя», — заявил Никитин в беседе с РБК. Он считает, что в ряде российских регионов проблема уклонения от алиментов заметна особенно. Кроме того, глава комиссии Госсовета по направлению «Семья» считает, что процесс взыскания должен быть намного проще.
В настоящее время Семейный кодекс России (СК РФ) устанавливает следующие размеры алиментов: сумма алиментов на одного ребенка составляет 25% от доходов плательщика. Алименты на двоих детей устанавливается в размере 33,3 % от дохода. На троих и более детей выплата составляет 50% от доходов родителя.
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