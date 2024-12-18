Герасимов: завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил

Герасимов заявил о завершении перевооружения ядерных сил
Процесс перевооружения наземных группировок ядерных сил ВС РФ полностью завершен. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
«Полностью завершено перевооружение наземной группировки стратегических ядерных сил», — сообщил Герасимов. Его слова передает Минобороны РФ в своем telegram-канале.
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