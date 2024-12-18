Герасимов: завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил

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Герасимов заявил о завершении перевооружения ядерных сил
Герасимов заявил о завершении перевооружения ядерных сил Фото:

Процесс перевооружения наземных группировок ядерных сил ВС РФ полностью завершен. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Полностью завершено перевооружение наземной группировки стратегических ядерных сил», — сообщил Герасимов. Его слова передает Минобороны РФ в своем telegram-канале.

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Процесс перевооружения наземных группировок ядерных сил ВС РФ полностью завершен. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. «Полностью завершено перевооружение наземной группировки стратегических ядерных сил», — сообщил Герасимов. Его слова передает Минобороны РФ в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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