Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Артем Барбашин подарил детям бойцов спецоперации новогодние подарки. Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», которым он руководит, организовал утренник для школьников из нескольких районов областного центра, сообщил 20 декабря URA.RU Барбашин.
«Такие мероприятия, безусловно, не в полном объеме, но помогают детям военнослужащих преодолевать негативные эмоции. Дети должны расти в добре и мире, поэтому подобные праздники необходимо проводить регулярно. Они заряжают особой атмосферой, создают момент ожидания и веры в чудо. Да и веселье не помешает ни в каком возрасте», — отметил депутат.
Майор спецназа Барбашин подчеркнул, что благополучие тыла напрямую влияет на успехи солдат на фронте. Тылом же являются — жены, матери, сестры бойцов, уточнил он. В рамках новогоднего утренника школьникам начальных классов вручили сладкие подарки, а также показали спектакль Нового художественного театра. Подобные мероприятия будут проводиться и в другие праздничные даты: 23 февраля — для старшеклассников, а 8 марта — для жен участников СВО.
С наступающим Новым годом ребят также поздравил депутат гордумы Челябинска, медик Антон Рыжий. Он объявил о заключении договора с благотворительным фондом Барбашина, который позволит бесплатно лечить детей военнослужащих в поликлинике №8 имени Невского в Челябинске.
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