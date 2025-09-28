В Челябинске концертом отметят присоединение новых регионов к РФ

В Челябинске 30 сентября отпразднуют День воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Праздничный концерт «Вместе навсегда!» пройдет в парке «Сад Победы», сообщают в пресс-службе мэрии областного центра.
«Приглашаем послушать любимые песни о России, безграничной любви к Родине и могуществе нашей страны. Начало в 15:00. Вход свободный», — уточнили в администрации.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после проведенных референдумов в 2022 году. Соответствующие указы 30 сентября подписал президент Владимир Путин. Территории были освобождены российской армией в ходе специальной военной операции на Украине. Событие отмечают с 2023 года. Об истории праздника, его смысле и традициях — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!